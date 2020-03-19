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Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020-го

19.03.2020 16:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ATP и WTA выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что все грунтовые турниры, запланированные на весенний период, отменены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020-го

Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020 года, включая ATP Challenger и турниры ITF. Турниры, запланированные на период с 8 июня 2020 года, пройдут в соответствии с графиком.

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Ассоциация тенниса США не исключает возможность переноса турнира на позднюю дату, хотя пока никаких изменений в расписании US Open нет. Старт турнира намечен на 24 августа.

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ATP и WTA выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что все грунтовые турниры, запланированные на весенний период, отменены, сообщили в программе...
 
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