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«У потребителя возникают убытки в сфере банковских услуг». Что нужно поменять в законе о защите прав потребителей?
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Закон о защите прав потребителей в последний раз изменялся в 2018 году. Есть ли необходимость что-то менять?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой, что информация до потребителя доводится у нас не тем способом, которым потребитель готов принять. Большинство наших клиентов – люди, которые не всегда обращаются к интернет-ресурсу банка, чтобы посмотреть, какие изменения были. А в договорах прописано, что вся информация предоставлена на сайте. А на сайте тяжело эту информацию найти. Даже мы, проверяя информацию, не всегда можем найти информацию. Достаточно завуалировано, спрятано, в каких-то вкладках и является недоступной для потребителя. И у потребителя в связи с этим возникают убытки именно в сфере банковских услуг. Если будет данная глава включена в закон о защите прав потребителей, я считаю, что это сделает проще жизнь наших потребителей.
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«У потребителя возникают убытки в сфере банковских услуг». Что нужно поменять в законе о защите прав потребителей?
О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Закон о защите прав потребителей в последний раз изменялся в 2018 году. Есть ли необходимость что-то...
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