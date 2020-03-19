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Клещи проснулись окончательно? В Гродненской области паразиты нападают на людей и животных

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи проснулись окончательно? В Гродненской области паразиты нападают на людей и животных

Период активности клещей приходится в основном с марта по ноябрь, пик активности – апрель-май. Но из-за аномально теплой зимы клещи активизировались раньше обычного.

Первые обращения жителей области по поводу укусов клещей зарегистрированы в этом году в конце февраля, такая информация размещена на сайте Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

К слову, за период с 6 по 12 марта в организации здравоохранения обратились 16 человек, в том числе 7 детей. С 1 января по 12 марта – было зарегистрировано 35 случаев соответственно.

Клещи проснулись окончательно? В Гродненской области паразиты нападают на людей и животных

Укус клеща не так безболезнен как кажется. Так называемые иксодовые клещи являются переносчиками девяти инфекционных заболеваний. В нашем регионе наиболее часто встречаются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Клещи проснулись окончательно? В Гродненской области паразиты нападают на людей и животных

Для того чтобы прогулка по лесу или парку не стала причиной обращения за медицинской помощью, необходимо знать и помнить некоторые простые правила:

– Одежда для посещения леса должна быть из плотной, не ворсистой ткани. Клеща легче заметить на светлой одежде.

– При передвижении по лесу старайтесь держаться середины тропинок. Для отдыха лучше выбирать солнечные проветриваемые поляны без кустарников, вдали от оврагов и пастбищ.

– Исключите возможность заползания клещей под одежду (рубашку или куртку нужно заправить в брюки, брюки в носки, обуть сапоги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки). Обязательно надевайте головной убор.

– Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей, которые наносятся на одежду или кожу в соответствии с инструкцией. Репелленты можно приобрести в аптечной и торговой сети.

Клещи проснулись окончательно? В Гродненской области паразиты нападают на людей и животных

– Каждый час осматривайте себя и своих спутников с целью обнаружения и снятия с одежды или тела ползающих насекомых и клещей. Излюбленные места присасывания клещей – область головы (за ушами) и шеи, подмышечные впадины и паховые складки, область пупка, кожа под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к телу.

– Клещ может переползти на человека и с домашних животных. Собак следует выгуливать на поводке на специальных площадках для выгула животных. Для защиты животного от нападения клещей необходимо применять ошейники, обработанные репеллентами, акарицидные капли, которые втираются в холку животного и пр. Перед сезоном активности клещей лучше обратиться к ветеринару для консультации и подбора оптимального средства, предупреждающего нападения клещей.

– Тщательно осматривайте предметы и цветы, принесенные из леса – с ними вы можете занести в дом клеща.

– На дачном участке своевременно убирайте мусор, вырубайте ненужные кустарники и выкашивайте траву. Проводите мероприятия по уничтожению грызунов.

– Не допускайте выпаса коз в лесной зоне на неокультуренных пастбищах и ежедневно осматривайте животных на наличие клещей. Козье молоко употребляйте в пищу только в кипяченом виде.

 
https://grodnonews.by
Фото: ocge-grodno.by

 
 
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Период активности клещей приходится в основном с марта по ноябрь, пик активности – апрель-май. Но из-за аномально теплой зимы клещи активизировались раньше...
 
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