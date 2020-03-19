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Общество защиты прав потребителей: чаще всего возникают вопросы с приобретением товаров в рассрочку через сайты

19.03.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».

Общество защиты прав потребителей: чаще всего возникают вопросы с приобретением товаров в рассрочку через сайты

С какими вопросами чаще всего обращаются потребители?

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Больше всего обращаются по поводу интернет-торговли. В данной сфере, действительно, потребитель не может найти способа решить свои вопросы, и обращаются уже тогда, когда попали в сложную ситуацию.

Это вопросы, связанные с приобретением товаров в рассрочку через интернет-сайты. Не всегда информация на этих сайтах содержится достоверная, не всегда потребитель получает товар, несмотря на то, что кредитные договора уже заключены. И потребитель не получает товар, а, все-таки, производит платежи по кредитным договорам. И это потребителей не то что смущает, а они остаются просто и без денег, и без товара. И за помощью, конечно, они обращаются.

Связано с приобретением мебели некачественной, дверей. Были вопросы, связанные с тем, что потребители заключали договора, по которым, действительно, не оказывались полностью услуги. Были зафиксированы факты мошенничества. Об этом мы незамедлительно сообщали в правоохранительные органы, сигнализировали, чтобы были приняты меры, чтобы пресекли действия мошенников.

Люди в материале: Дарина Гулюта, Илона Волынец

 
 
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город». С какими вопросами чаще всего обращаются потребители?
 
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