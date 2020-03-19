|
Общество защиты прав потребителей: чаще всего возникают вопросы с приобретением товаров в рассрочку через сайты
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
С какими вопросами чаще всего обращаются потребители?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Связано с приобретением мебели некачественной, дверей. Были вопросы, связанные с тем, что потребители заключали договора, по которым, действительно, не оказывались полностью услуги. Были зафиксированы факты мошенничества. Об этом мы незамедлительно сообщали в правоохранительные органы, сигнализировали, чтобы были приняты меры, чтобы пресекли действия мошенников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общество защиты прав потребителей: чаще всего возникают вопросы с приобретением товаров в рассрочку через сайты
О правах потребителей говорили в программе «Большой город». С какими вопросами чаще всего обращаются потребители?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)