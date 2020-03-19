В Пинске стартовал месячник по благоустройству

Источник материала: Пинский Вестник

На улице весна, причем теперь не только по состоянию природы, но и по календарю. Многие дачники уже, как говорится, во всеоружии. Самое время приводить в порядок приусадебные участки и, конечно же, наш общий дом.



Дабы привлечь население и трудовые коллективы к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города, его руководитель Иван Ребковец подписал соответствующее распоряжение о проведении с 16 марта по 17 апреля с.г. месячника по благоустройству.



Была создана рабочая группа по его подготовке и проведению, утвержден план мероприятий. А работы - непочатый край: санитарная очистка территорий от мусора, листвы, сорной травы; уборка дорожного смета вдоль прилотковой части; ремонт и восстановление поврежденных элементов благоустройства, ремонт и покраска малых архитектурных форм плюс подготовка цветников и высадка цветов; удаление омелы в кронах деревьев при отсутствии там гнезд птиц, корчевка, дробление пней, срезка газонов; побелка стволов деревьев, покраска урн для мусора и так далее.



Кроме того, за организациями для санитарной уборки закреплены скверы, парки и озелененные территории вдоль городских улиц: сквер «900 лет Пинску», например, - за городскими организациями общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и республиканского общественного объединения «Белая Русь», сквер по улице Коржа - за Полесским драматическим театром, сквер по улице Ленина «Штыки» - за военным комиссариатом г.Пинска и Пинского района, мемориальный знак в честь Днепровской флотилии и одноименная улица на участке от улицы Казимира Свёнтека до улицы Заслонова - за ООО «Динамо Програм Текстиль» и так далее. Не останется и бесхозных пустырей.



КУПП «ЖКХ г.Пинска» совместно с ГО ОО «БРСМ» предстоит также организовать работы по приведению в порядок историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы Пинска и до 1 мая 2020-го обеспечить их готовность к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



А вот сотрудникам ОВД горисполкома и Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды потребуется усилить контроль по недопущению образования несанкционированных свалок бытового и строительного мусора в лесопарковых зонах.



Словом, в период проведения месячника никто без работы не останется. Впрочем, так и должно быть, ведь кому, как не нам, горожанам, надлежит в нашем общем доме наводить порядок и поддерживать его. И убирая, и просто не мусоря.



Наталья КИРКОВЕЦ