ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске стартовал месячник по благоустройству

19.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> На улице весна, причем теперь не только по состоянию природы, но и по календарю. Многие дачники уже, как говорится, во всеоружии. Самое время приводить в порядок приусадебные участки и, конечно же, наш общий дом.

Дабы привлечь население и трудовые коллективы к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города, его руководитель Иван Ребковец подписал соответствующее распоряжение о проведении с 16 марта по 17 апреля с.г. месячника по благоустройству.

Была создана рабочая группа по его подготовке и проведению, утвержден план мероприятий. А работы - непочатый край: санитарная очистка территорий от мусора, листвы, сорной травы; уборка дорожного смета вдоль прилотковой части; ремонт и восстановление поврежденных элементов благоустройства, ремонт и покраска малых архитектурных форм плюс подготовка цветников и высадка цветов; удаление омелы в кронах деревьев при отсутствии там гнезд птиц, корчевка, дробление пней, срезка газонов; побелка стволов деревьев, покраска урн для мусора и так далее.

Кроме того, за организациями для санитарной уборки закреплены скверы, парки и озелененные территории вдоль городских улиц: сквер «900 лет Пинску», например, - за городскими организациями общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и республиканского общественного объединения «Белая Русь», сквер по улице Коржа - за Полесским драматическим театром, сквер по улице Ленина «Штыки» - за военным комиссариатом г.Пинска и Пинского района, мемориальный знак в честь Днепровской флотилии и одноименная улица на участке от улицы Казимира Свёнтека до улицы Заслонова - за ООО «Динамо Програм Текстиль» и так далее. Не останется и бесхозных пустырей.

КУПП «ЖКХ г.Пинска» совместно с ГО ОО «БРСМ» предстоит также организовать работы по приведению в порядок историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы Пинска и до 1 мая 2020-го обеспечить их готовность к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

А вот сотрудникам ОВД горисполкома и Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды потребуется усилить контроль по недопущению образования несанкционированных свалок бытового и строительного мусора в лесопарковых зонах.

Словом, в период проведения месячника никто без работы не останется. Впрочем, так и должно быть, ведь кому, как не нам, горожанам, надлежит в нашем общем доме наводить порядок и поддерживать его. И убирая, и просто не мусоря.

Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице весна, причем теперь не только по состоянию природы, но и по календарю. Многие дачники уже, как говорится, во всеоружии. Самое время приводить в порядок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает 97,6 процента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика