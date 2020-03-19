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Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает 97,6 процента
19.03.2020 13:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Среди всех субъектов, занятых оказанием бытовых услуг населению Беларуси, негосударственный сектор занимает более 97%. Об этом сообщила начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Алеся Абраменко.
В стране растут объемы оказания бытовых услуг, примерный годовой прирост - 3,3%. Соответственно, на этом рынке появляются все новые игроки. "Сегодня у нас в реестре 37,3 тыс. субъектов. Негосударственный сектор среди них составляет 97,6%. При этом две трети из них - индивидуальные предприниматели", - сказала Алеся Абраменко.
Активно развивается выездная форма оказания услуг, в общей структуре они занимают уже 39%.
Традиционно наиболее популярны у населения парикмахерские услуги, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат, пишет
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Среди всех субъектов, занятых оказанием бытовых услуг населению Беларуси, негосударственный сектор занимает более 97%. Об этом сообщила начальник управления...
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