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Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает 97,6 процента

19.03.2020 13:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Среди всех субъектов, занятых оказанием бытовых услуг населению Беларуси, негосударственный сектор занимает более 97%. Об этом сообщила начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Алеся Абраменко.

В стране растут объемы оказания бытовых услуг, примерный годовой прирост - 3,3%. Соответственно, на этом рынке появляются все новые игроки. "Сегодня у нас в реестре 37,3 тыс. субъектов. Негосударственный сектор среди них составляет 97,6%. При этом две трети из них - индивидуальные предприниматели", - сказала Алеся Абраменко.

Активно развивается выездная форма оказания услуг, в общей структуре они занимают уже 39%.

Традиционно наиболее популярны у населения парикмахерские услуги, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат, пишет БелТА.

 
 
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Среди всех субъектов, занятых оказанием бытовых услуг населению Беларуси, негосударственный сектор занимает более 97%. Об этом сообщила начальник управления...
 
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