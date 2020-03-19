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Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта

Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

«В связи с распоряжением правительства РФ от 16 марта №635-р, уведомлением ОАО «РЖД» и падением пассажиропотока с 23 марта временно отменяется ряд международных пассажирских поездов в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом», — сообщили в БЖД.

Отменяются поезда №4/3 Брест — Москва, №26/25 Гродно/Минск — Москва, №28/27 Брест — Москва, №40/39 Полоцк — Москва, №56/55 Гомель/Могилев — Москва, №84/83 Гомель — Санкт-Петербург, №96/95 Брест — Москва, №250/249 Гродно/Минск — Санкт-Петербург.

При этом сохраняется курсирование поездов БЖД №2/1 Минск — Москва и №52/51 Брест — Санкт-Петербург.

Белорусская железная дорога напоминает, что в соответствии с распоряжением правительства РФ №635-р с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. При этом в Беларусь из России можно возвращаться международными поездами без ограничений.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Деньги возвращаются на основании проездных документов.

Электронные билеты возвращаются через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Актуальную информацию о поездах в сообщении Беларусь — Россия можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).

https://www.belta.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. «В связи с...
 
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