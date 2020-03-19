Дар, память, история. Виртуальная выставка действует автографов в районной библиотеке

Источник материала: Ивьевский край

Нашу библиотеку в разное время посещало немало творческих людей: писателей, поэтов. И многие из них оставили памятные автографы и дарственные надписи в своих книгах.

Количество документов с автографами в Ивьевской детской библиотеке не так велико, тем не менее, они важны для нас, потому что являются своеобразной летописью времени. Тот факт, что сам автор держал книгу в руках, оставил дарственную надпись, пометки, делает ее ценной, единственной в своем роде. Любая книга с автографом особенная: в ней запечатлены добрые пожелания, напутствия, тёплое и благодарное отношение к библиотеке, ее читателям и сотрудникам.

Очень увлекательно знакомиться с коллекцией книг с автографами. Но так как рассказать обо всех невозможно, познакомимся с некоторыми из них.

Приглашаем всех окунуться в необычный и интересный мир автографов Ивьевской детской библиотеки.