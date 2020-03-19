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ЗВР пойдут в расход: провалились аукционы по размещению валютных облигаций Минфина
Источник материала: Партизан
Компания «АСБ БРОКЕР» сообщила, что признаны несостоявшимися два аукциона по продаже облигаций Минфина.
По данным «АСБ БРОКЕР», на долларовые облигации объем заявок составил чуть более $2 млн, на евро — около 2,256 млн.
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Компания «АСБ БРОКЕР» сообщила, что признаны несостоявшимися два аукциона по продаже облигаций Минфина.
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