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Черечень не понял Северинца
Источник материала: Партизан
Отказ сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца от продолжения участия в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции нецелесообразен – ему нужно было стоять на своей позиции до конца.
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту
По его словам, у правоцентристской коалиции изначально было мало шансов на победу на выборах 2020-го года.
«Нельзя справиться с системой, работая по схеме "лебедь, рак и щука"», - пояснил политик. В то же время Черечень уверен, что Северенцу нельзя было выходить из праймериз.
«Они взяли хороший информационный старт, и нужно было стоять до конца. Было понятно, что система будет давить, и в данном случае нужно штурмить по контрмерам», - добавил он.
В качестве примера лидер партии «Грамада» привел отмену голосования на местах, переход на голосование в Сети и финальное голосование актива.
«Когда ты не чувствуешь ответственность за работу коллектива - результат предсказуем», - подытожил он.
Напомним, что сам Черечень намерен баллотироваться на президентских выборах, но в праймериз не участвует
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Отказ сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца от продолжения участия в праймериз по определению единого кандидата от...
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