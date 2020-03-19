|
В Мстиславском районе столкнулись мотоцикл и Opel: пострадали байкер и пассажир легковушки
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении легковушки и мотоцикла в Мстиславском районе. Об этом
По информации инспекторов, вечером 18 марта на 39-м километре трассы Кричев — Орша — Лепель столкнулись Opel Astra и мотоцикл Honda ST 1100P. Установлено, что 34-летний водитель легковушки, разворачиваясь с обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получили мотоциклист и пассажир Opel, ехавший на заднем сиденье слева. Пострадавших госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что 34-летний водитель легковушки, разворачиваясь с обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, который двигался в попутном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)