Установи АПИ – сохрани жизнь!





За прошлый год в республике произошло 6132 пожара, Новый 2020 год не встретили 495 человек, 2 из них – дети. Большинство погибло именно там, где обычно мы чувствуем себя в безопасности – в своем доме. Ветхая электропроводка, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг, не потушенная сигарета – далеко не полный список причин пожаров, которые оборвали не одну жизненную нить.

Из десяти погибших на пожаре семеро умирают от отравления угарным газом или ядовитым дымом, часто во сне. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью автономного пожарного извещателя. Благодаря этому недорогому, малозаметному прибору с 2002 года уберегли себя более чем 2000 человек, за 2 месяца 2020 года АПИ спас уже 8 человек.

Так, к примеру, 25 января 2020 г. в 03.36 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Майск Белыничского р-на Могилевской области. Жертвами огня едва не стали хозяин дома 1963 г.р. и его сожительница 1961 г.р. Поздно ночью мужчина и женщина спокойно спали, в то время как в доме разгорался пожар. Громкий звук автономного пожарного извещателя разбудил жильцов, сработав на задымление в комнате. Мужчина и женщина успели самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. В результате пожара была полностью уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие и имущество в доме. Пострадали и жильцы дома. С диагнозом «термические ожоги тела» сожителей госпитализировали в медицинское учреждение. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму. Именно для этого предназначен АПИ, который при появлении в помещении дыма подает очень громкий прерывистый звуковой сигнал. Сам прибор не требует специальных навыков и дополнительных расходов при эксплуатации. Устанавливается в каждой жилой комнате в центре потолка. Работает от 1 батарейки на 9 В типа “Корунд” или “Крона”. Рекомендуется раз в год очищать пожарный извещатель от пыли с помощью пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность, нажимая на тестовую кнопку (должен пищать). Приобрести автономный пожарный извещатель можно в магазинах городов и населенных пунктов, у изготовителей и распространителей данной продукции.

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный вами пожарный извещатель не только заранее предупредит об угрозе, но и даст вам шанс на спасение. Будьте осторожны, не забывайте об опасности, которую несет огонь!