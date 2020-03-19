Какие телефонные линии ожидаются на следующей неделе

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

23 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-42-45 проведет прямую телефонную линию заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Ганцевичского райисполкома – начальник отдела социальной защиты

Илона Валентиновна РЕМНЕВА

по вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 года № 15.

24 марта с 10.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-27-57-57 проведет прямую телефонную линию начальник УВД Брестского облисполкома

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

по вопросам, касающимся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, гражданства и миграции.

25 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-12-45 проведет прямую телефонную линию начальник финансового отдела Ганцевичского районного исполнительного комитета

Сергей Михайлович ЛОЗОВИК.

25 марта 2020 года в здании Огаревичского сельского исполнительного комитета (кабинет председатель сельисполкома) с 11.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия заместителя председателя Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Азарко Дениса Дмитриевича и заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Артема Владимира Васильевича с жителями Ганцевичского района, а также с 12.00 до 13.00 — прием граждан.

Телефон прямой линии — 5-34-35.

Предварительно записаться на прием можно по тел. 5-34-36.

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