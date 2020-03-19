ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие телефонные линии ожидаются на следующей неделе

19.03.2020 16:55 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

23 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-42-45 проведет прямую телефонную линию заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Ганцевичского райисполкома – начальник отдела социальной защиты

Илона Валентиновна РЕМНЕВА

по вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 года № 15.

24 марта с 10.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-27-57-57 проведет прямую телефонную линию начальник УВД Брестского облисполкома

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

по вопросам, касающимся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, гражданства и миграции. 

25 марта с  10.00 до 12.00 по телефону 2-12-45 проведет прямую телефонную линию начальник финансового отдела Ганцевичского районного исполнительного комитета

Сергей Михайлович ЛОЗОВИК.

25 марта 2020 года в здании Огаревичского сельского исполнительного комитета (кабинет председатель сельисполкома) с 11.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия заместителя председателя Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Азарко Дениса Дмитриевича и заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Артема Владимира Васильевича с жителями Ганцевичского района, а также с 12.00 до 13.00 — прием граждан.

Телефон прямой линии — 5-34-35.

Предварительно записаться на прием можно по тел. 5-34-36.

(Visited 3 times, 3 visits today)

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-42-45 проведет прямую телефонную линию заместитель начальника управления по труду, занятости и
 
Новости дня
Новости разные
 
Эколог решил подойти к ондатре, но та была против. Посмотрите, как она отреагировала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика