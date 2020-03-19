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Эколог решил подойти к ондатре, но та была против. Посмотрите, как она отреагировала
Источник материала: Tut.by
В Амурской области России эколог заметил возле дороги ондатру. Мужчину заинтересовало, почему зверь в это время года не сидит в норе, и он решил подойти поближе. Но близкий контакт с человеком не входил в планы ондатры, и она пошла в атаку! Эколог снял видео, которое опубликовало издание
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Человеку пришлось отступить.
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