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Эколог решил подойти к ондатре, но та была против. Посмотрите, как она отреагировала

19.03.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Амурской области России эколог заметил возле дороги ондатру. Мужчину заинтересовало, почему зверь в это время года не сидит в норе, и он решил подойти поближе. Но близкий контакт с человеком не входил в планы ондатры, и она пошла в атаку! Эколог снял видео, которое опубликовало издание «Амур.инфо» — посмотрите, как все произошло.

 
 
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