Эколог решил подойти к ондатре, но та была против. Посмотрите, как она отреагировала

Источник материала: Tut.by

В Амурской области России эколог заметил возле дороги ондатру. Мужчину заинтересовало, почему зверь в это время года не сидит в норе, и он решил подойти поближе. Но близкий контакт с человеком не входил в планы ондатры, и она пошла в атаку! Эколог снял видео, которое опубликовало издание «Амур.инфо» — посмотрите, как все произошло.