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Определены 10 финалистов конкурса идей для белорусских старшеклассников «Першыя»
Источник материала: БДГ
Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов «Першыя»: 10 школьников со всей страны публично представят свои идеи по экологии, технологиям, инклюзии и культуре. Их презентации состоятся на масштабной молодежной конференции
Больше 1000 школьников приняли участие в образовательных воркшопах в Минске и креатонах в Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно. И больше 100 из них прислали видеопрезентации своих идей для участия в конкурсе. Наибольший интерес белорусские школьники проявили к направлению «Культура» – 39%, а также «Экология» – 27% и «Технологии» – 24%, «Инклюзия» – 10%.
Жюри выбрало десятку лучших идей. Авторы представят их самостоятельно на масштабной конференции
В финал конкурса прошли:
Что можно сделать, чтобы ученики с заболеваниями позвоночника могли посещать занятия в школе, как развивать экологическую культуру в Беларуси, каким образом современные технологии могут помочь в развитии музеев и расширить использование белорусского языка в повседневной жизни – это только несколько из многих вопросов, которые поставили перед собой подростки.
Лучшие проекты определялись по нескольким критериям. Жюри обращало внимание на соответствие идеи выбранной теме и ее формулировку, возможность реализовать задумку, а также масштабность и целевую аудиторию, оригинальность подхода к решению вопросов в сфере экологии, технологий, инклюзии и культуры.
В состав жюри, которое оценивало проекты, вошли:
Информация о проекте «Першыя»
Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.
Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. Им было предложено поделиться своим видением того, что могло бы изменить окружающий мир или жизнь конкретных людей в Беларуси к лучшему.
Для того, чтобы помочь сформулировать эти идеи школьникам, организаторы конкурса предложили им определиться с тематическим направлением: «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура». А также на протяжении учебного года провели ряд креатонов в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно с участием известных экспертов и запустили первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.
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Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов «Першыя»: 10 школьников со всей страны публично представят свои...
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