Определены 10 финалистов конкурса идей для белорусских старшеклассников «Першыя»

Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов «Першыя»: 10 школьников со всей страны публично представят свои идеи по экологии, технологиям, инклюзии и культуре. Их презентации состоятся на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk .

Больше 1000 школьников приняли участие в образовательных воркшопах в Минске и креатонах в Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно. И больше 100 из них прислали видеопрезентации своих идей для участия в конкурсе. Наибольший интерес белорусские школьники проявили к направлению «Культура» – 39%, а также «Экология» – 27% и «Технологии» – 24%, «Инклюзия» – 10%.

Жюри выбрало десятку лучших идей. Авторы представят их самостоятельно на масштабной конференции TEDxYouth@Minsk , проведение которой запланировано на май. Каждый из финалистов будет готовить 10-минутную речь для TEDxYouth@Minsk вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TED. После итоговой презентации своих идей все победители получат в подарок iPhoneXs.

В финал конкурса прошли:

Алексин Самуил , самостоятельное обучение, г. Минск, 11 класс (направление «Технологии»);

, самостоятельное обучение, г. Минск, 11 класс (направление «Технологии»); Ананич Павел , ученик ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева», 11 класс (направление «Культура»);

, ученик ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева», 11 класс (направление «Культура»); Гринюк Елизавета , ученица ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс (направление «Технологии»);

, ученица ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс (направление «Технологии»); Кундир Анастасия , ученица ГУО «Средняя школа №12 г. Витебска», 9 класс (направление «Культура»);

, ученица ГУО «Средняя школа №12 г. Витебска», 9 класс (направление «Культура»); Мулица Константин , ученик ГУО «Гимназия №1 г. Ивье», 10 класс (направление «Экология»);

, ученик ГУО «Гимназия №1 г. Ивье», 10 класс (направление «Экология»); Рабчук Денис , ученик ГУО «Гимназия №1 г. Бреста», 10 класс (направление «Культура»);

, ученик ГУО «Гимназия №1 г. Бреста», 10 класс (направление «Культура»); Себик Ангелина , ученица ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля», 10 класс (направление «Культура»);

, ученица ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля», 10 класс (направление «Культура»); Сидоренко Виктория , ученица ГУО «Средняя школа №44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля», 10 класс (направление «Экология»);

, ученица ГУО «Средняя школа №44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля», 10 класс (направление «Экология»); Федченко София , ученица ГУО «Гимназия №4 г. Минска», 9 класс (направление «Инклюзия»);

, ученица ГУО «Гимназия №4 г. Минска», 9 класс (направление «Инклюзия»); Янголь Екатерина, ученица ГУО «Кревская ясли-сад средняя школа аг. Крево Сморонского района Гродненской области», 11 класс (направление «Экология»).

Что можно сделать, чтобы ученики с заболеваниями позвоночника могли посещать занятия в школе, как развивать экологическую культуру в Беларуси, каким образом современные технологии могут помочь в развитии музеев и расширить использование белорусского языка в повседневной жизни – это только несколько из многих вопросов, которые поставили перед собой подростки.

Лучшие проекты определялись по нескольким критериям. Жюри обращало внимание на соответствие идеи выбранной теме и ее формулировку, возможность реализовать задумку, а также масштабность и целевую аудиторию, оригинальность подхода к решению вопросов в сфере экологии, технологий, инклюзии и культуры.

В состав жюри, которое оценивало проекты, вошли:

Николай Бределев , начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1;

, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1; Ирина Дубовик , CEO, ProjectMarketing, советник по развитию бизнеса Intetics, соосновательница акселератора StartUpON;

, CEO, ProjectMarketing, советник по развитию бизнеса Intetics, соосновательница акселератора StartUpON; Марина Штрахова , соосновательница Центра развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;

, соосновательница Центра развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»; Александр Авдевич , автор многочисленных социальных инициатив для людей с особыми потребностями;

, автор многочисленных социальных инициатив для людей с особыми потребностями; Мария Сума , сотрудница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений;

, сотрудница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений; Павел Лис , генеральный директор IT-компании Авектис / ASBISGroup;

, генеральный директор IT-компании Авектис / ASBISGroup; Дмитрий Смирнов , спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий;

, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий; Анна Козлова , лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk;

, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk; Виктор Поздняков , руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании А1;

, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании А1; Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании А1.

Информация о проекте «Першыя»

Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.

Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. Им было предложено поделиться своим видением того, что могло бы изменить окружающий мир или жизнь конкретных людей в Беларуси к лучшему.

Для того, чтобы помочь сформулировать эти идеи школьникам, организаторы конкурса предложили им определиться с тематическим направлением: «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура». А также на протяжении учебного года провели ряд креатонов в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно с участием известных экспертов и запустили первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.