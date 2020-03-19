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В Дрогичинском районе увеличат площади под посадку арбузов

19.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе (Брестская область) в этом году более чем в три раза увеличат площади под посадку арбузов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Радостовское".

В Дрогичинском районе увеличат площади под посадку арбузов

"Радостовское" стало первым хозяйством в районе, которое занялось бахчеводством в промышленном масштабе. Весь технологический процесс - от сева до сбора урожая - контролировали ученые. Был подобран участок площадью 6 га, где посадили несколько сортов. Результат превзошел все ожидания. На экспериментальной площадке с одного гектара собирали 25-30 т арбузов.

"Первый опыт получился удачным. Наелись и сами (включали арбузы в обеденное меню механизаторов, животноводов), и еще около 80 т продали. Рентабельность получили более 200%. Поэтому решили увеличить посадочные площади. Под арбузы отведем 20 га, еще 1 га - под дыни", - отметил директор ОАО Александр Римашевский.

В хозяйстве еще с осени подготовили поля под сев бахчевых. Вместе с учеными определились с сортами арбузов. Основу составят турецкий и голландский, показавшие высокую сахаристость. Еще один российский сорт высадят на пробу. В межсезонье "Радостовское" приобрело сеялку и модернизировало ее. Сейчас в ОАО прорабатывают вопрос изготовления контейнеров для сбора бахчи и механизированной погрузки/разгрузки. Планируется обустроить плодохранилище.

В Брестской области первопроходцами в бахчеводстве были Малоритский и Кобринский районы.

 
 
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  В Дрогичинском районе (Брестская область) в этом году более чем в три раза увеличат площади под посадку арбузов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО...
 
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