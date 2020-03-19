ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия разместит под Калининградом «радар Судного дня» и накроет им всю Европу

19.03.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км, развернут под Калининградом. Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.


Фото: militaryrussia.ru

Первый «Контейнер» заступил на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года.

«Вторую РЛС „Контейнер“ планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок», — сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что «радар планируется поставить в ближайшей перспективе».

Собеседник уточнил, что «вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет мониторить всю Европу, включая территорию Великобритании». «Кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей», — добавил он.

«Контейнеры» работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

Как сообщили ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций «Контейнер» будет создано сплошное радиолокационное поле по маневренным воздушным целям по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении (отслеживают пуски баллистических ракет). В том числе «Контейнеры» в перспективе планируется ставить в Арктике.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РЛС способна засекать объекты на расстоянии до 3000 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские военные отрабатывают встречный бой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика