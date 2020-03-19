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Белорусские военные отрабатывают встречный бой
Источник материала: Tut.by
На Осиповичском полигоне прошло батальонное тактическое учение подразделения 120-й отдельной механизированной бригады. Видео учений сняло и показало
Согласно подписи к ролику, военнослужащие отработали мастерство действий в сложной тактической обстановке — в частности, провели встречный бой двумя мотострелковыми ротами.
На кадрах видео можно заметить БМП-2, зенитный комплекс «Стрела-10», самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Из стрелкового вооружения у бойцов видны АК-74 и ручные пулеметы Калашникова, винтовки СВД, гранатометы РПГ-7 и подствольники ГП-25 «Костер».
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Кадры сняты на Осиповичском полигоне.
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