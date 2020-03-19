Белорусские военные отрабатывают встречный бой

Источник материала: Tut.by

На Осиповичском полигоне прошло батальонное тактическое учение подразделения 120-й отдельной механизированной бригады. Видео учений сняло и показало на своем Youtube-канале «ВоенТВ».

Согласно подписи к ролику, военнослужащие отработали мастерство действий в сложной тактической обстановке — в частности, провели встречный бой двумя мотострелковыми ротами.

На кадрах видео можно заметить БМП-2, зенитный комплекс «Стрела-10», самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Из стрелкового вооружения у бойцов видны АК-74 и ручные пулеметы Калашникова, винтовки СВД, гранатометы РПГ-7 и подствольники ГП-25 «Костер».