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Белорусские военные отрабатывают встречный бой

19.03.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Осиповичском полигоне прошло батальонное тактическое учение подразделения 120-й отдельной механизированной бригады. Видео учений сняло и показало на своем Youtube-канале «ВоенТВ».

Согласно подписи к ролику, военнослужащие отработали мастерство действий в сложной тактической обстановке — в частности, провели встречный бой двумя мотострелковыми ротами.

На кадрах видео можно заметить БМП-2, зенитный комплекс «Стрела-10», самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Из стрелкового вооружения у бойцов видны АК-74 и ручные пулеметы Калашникова, винтовки СВД, гранатометы РПГ-7 и подствольники ГП-25 «Костер».

 
 
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Кадры сняты на Осиповичском полигоне.
 
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