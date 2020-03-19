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20 иностранцев задержали во время антитеррористической операции в Афинах

19.03.2020 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. В ходе масштабной антитеррористической операции в Афинах задержали более 20 человек. Известно, что все они иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 иностранцев задержали во время антитеррористической операции в Афинах

Греческие правоохранители проводят обыски в разных частях города. На данный момент им удалось обнаружить тоннель и изъять десятки единиц оружия, в том числе тяжелого, наподобие противотанкового. Спецоперация, в которой задействованы сотрудники антитеррористической службы и национальной службы разведки, продолжается.

20 иностранцев задержали во время антитеррористической операции в Афинах

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Новости Греции. В ходе масштабной антитеррористической операции в Афинах задержали более 20 человек. Известно, что все они иностранцы, сообщили в программе Новости...
 
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