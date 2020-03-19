ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок

19.03.2020 18:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Руководство гандбольной SEHA-лиги приняло решение отложить на неопределенный срок проведение «финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок

Матчи решающей стадии должны были пройти в хорватском Задаре 3–5 апреля.

Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

Напомним, в «финал четырех» SEHA-лиги успели пробиться БГК имени Мешкова и «Загреб». Еще два участника должны были определиться в четвертьфинальных спорах между «Веспремом» и «Войводиной», а также «Вардаром» и «Нексе». Но ответные встречи также были перенесены.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство гандбольной SEHA-лиги приняло решение отложить на неопределенный срок проведение «финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи решающей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси прокомментировал ситуацию с валютой и динамику курса рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика