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Беларусь полностью вывезет своих туристов из Египта до 27 марта
Источник материала: Партизан
До 27 марта Беларусь полностью вывезет белорусских туристов из Египта,
"Мы планируем до 27 марта завершить полностью вывоз всех наших граждан с территории данного государства", - сообщил Сергей Ковальчук.
Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в этой стране находились около 6 тыс. белорусских туристов, "попавших в затруднительное положение относительно возвращения на территорию Беларуси, потому что ряд стран приняли ограничительные меры, касающиеся допуска иностранных граждан".
Из этих 6 тыс. уже 2 тыс. человек вывезены из Египта. Они прибывали туда чартерными рейсами для отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Еще около 2 тыс. находятся в других популярных у туристов странах: Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Турции, на Кубе. Белорусские власти совместно с турорганизациями работают над их возвращением на родину.
Египет - традиционно самое популярное у белорусов туристическое направление.
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До 27 марта Беларусь полностью вывезет белорусских туристов из Египта, пишет БелТА.
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