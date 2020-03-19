Мелкая авария парализовала движение трамваев в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Незначительная авария привела к остановке трамваев в центре Минска. Столичным транспортникам пришлось пустить временный автобусный маршрут.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

19 марта с 18.29 на проспекте Машерова — улицы Красной со стороны ДС «Озеро» из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,4,5. Был организован временный автобусный маршрут № 903 «ДС Озеро — З. Бядули».

Из-за этой же аварии с 18.35 до 19.05 на улице Красной — улице Пугачевской в направлении Зеленого Луга произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6, 11.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сообщениям очевидцев, из-за аварии движения ожидали 14 трамваев.