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Большинство возвращающихся из Польши россиян едут через пункты пропуска у Бреста

19.03.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Основной поток граждан России, которые возвращаются домой транзитом через Беларусь, пересекают белорусско-польскую границу на участке Брестской погрангруппы, передает корреспондент БЕЛТА.

Большинство возвращающихся из Польши россиян едут через пункты пропуска у Бреста

В белорусских пунктах пропуска для россиян выделены отдельные каналы, где сотрудники контрольных служб проводят необходимые процедуры. В отношении каждого прибывшего обязательно проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. С момента введения ограничений сопредельными странами через границу Беларуси проследовали более 2 тыс. граждан России, из них 1280 человек - через пункты пропуска Брестской пограничной группы.

Большинство возвращающихся из Польши россиян едут через пункты пропуска у Бреста

"Люди возвращаются различными путями. Учитывая, что международное сообщение приостановлено, многие едут на автобусах, организованных усилиями МИД Беларуси. Они ежедневно следуют в Брест из Варшавы и Бяла-Подляски, - отметил официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев. - Если во время санитарно-эпидемиологического контроля выяснится, что у человека плохое самочувствие, ему окажут медицинскую помощь. Мы нацелены оказать гражданам России всяческое содействие в возвращении на родину".

Большинство возвращающихся из Польши россиян едут через пункты пропуска у Бреста

Сергей Дмитриев добавил, что Госпогранкомитет и Министерство транспорта и коммуникаций согласовали возможность подачи автобусов непосредственно к пунктам пропуска на государственной границе.

Всего же с 15 марта через пункты пропуска Брестской погрангруппы проследовали более 20 тыс. человек, в том числе около 12 тыс. граждан Беларуси. Они благодарят белорусских дипломатов за помощь в возвращении домой. "Спасибо посольству Беларуси в Варшаве. Когда мы звонили, нам отвечали в любое время: хоть в 8, хоть в 11 вечера. Сказали, что с сегодняшнего дня будет организован автобусный маршрут до Бреста, мы записались в очередь. Очень благодарны, что все прошло хорошо", - рассказала одна из пассажирок автобуса, который приехал на границу из польской столицы. Вместе с ней приехали еще около 40 белорусов.

Большинство возвращающихся из Польши россиян едут через пункты пропуска у Бреста

Учитывая нестандартную ситуацию, границу в автомобильном пункте пропуска "Брест" граждане Беларуси могут пересечь в пешем порядке. К слову, один из наиболее оживленных пунктов пропуска сейчас практически безлюден. За час его пересекают единицы. При этом обычно за сутки через автомобильный "Брест" следуют около 12 тыс. человек.

 
Теги: Брест
 
 
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