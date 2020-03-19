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«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Восемь тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным туроператоров, около 6 тысяч наших соотечественников находятся в Египте, еще 2 тысячи в других странах.
К проблеме подключились дипломаты. Так, посольство Беларуси в России сейчас организует транзит 53 наших граждан из «Внуково». Это туристы, которые отдыхали в Азии. Среди них семеро детей.
Жаркие +33 градуса, шум моря, индийская экзотика и безумно красивые закаты. Да, красиво. Это то, что, наверняка расскажут белорусы про Гоа. Но это уже явно на втором плане. На первом – как вообще вернуться домой!?
А все из-за проблем с российским «Внуково». Транзитников аэропорт пока не принимает. С деньгами ты там на курорте или на мели – это уже никому неинтересно. Отдыхающим приходится выкручиваться.
Леонид Бартенев, телеоператор СТВ:
Индусы же, в свою очередь, зная эту ситуацию, просто подняли цены на отели. Они пытались вернуться в Арамболь, где они были, там просто цена такая завышенная была. В итоге они нашли отель подешевле, заселились там.
Накануне туроператор «Библио-Глобус» прислал СМС с просьбой, мол, у туристов должны быть прямые билеты: Даболим – «Внуково» – Минск. Похоже на ловушку. Из «Внуково» в Минск самолеты сейчас не летают.
Уходить из аэропорта часть туристов не собиралась, надо было прояснить ситуацию. Но их попросту начали выгонять люди в форме. Такие местные порядки. Без билета здесь ты никто.
Специалисты говорят: среди российских операторов «Библио-Глобус» – один проблемный. Остальные как-то да шевелятся.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:
Мы видим нарушения международной перевозки. Как отказать человеку, у которого куплен билет? Почему он аннулирован? Их всех должны были, выполнив свои обязательства, доставить в аэропорт «Внуково», а там, в отсутствие прямого рейса уже решали бы, что делать.
Наверняка многие домоседы и перестраховщики спросят: «Зачем в непростое время выезжать!?» И многие эту версию поддержат. Но ситуация уже произошла. Решать сложную задачу под силу правительству. Чем, собственно, оно уже занимается.
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Самая основная проблема – это, естественно, страны, куда «Белавиа» на данный момент не летает в связи с отсутствием дальнемагистральных самолетов. Это страны Южной, Юго-Восточной Азии и Карибского моря, где также находятся наши туристы.
Вчера я ездила в Панджем. Вроде, как говорят, что визы продлевают всем без исключения. Обзвонила много посольств. И здесь, в Индии, я звонила, и связывалась с белорусским посольством в Индии, и связывалась с посольством Индии в Беларуси, уже соответственно с консулом. Говорят, что всем, кто застрял в Гоа, визы продлевают всем без исключения, без вопросов. Я вчера подала электронную заявку на визу, сейчас она на рассмотрении.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Вопрос тянет вниз всю отрасль. Специалисты вырабатывают антикризисные механизмы. Просят белорусов не отказываться от туров, а переносить их на другое время. И здесь же активно предлагают им отдых в наших же санаториях.
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«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина
Новости Беларуси. Восемь тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
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