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«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

19.03.2020 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восемь тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным туроператоров, около 6 тысяч наших соотечественников находятся в Египте, еще 2 тысячи в других странах.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

К проблеме подключились дипломаты. Так, посольство Беларуси в России сейчас организует транзит 53 наших граждан из «Внуково». Это туристы, которые отдыхали в Азии. Среди них семеро детей.   

Виктория Ходосок разбиралась в ситуации.

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Жаркие +33 градуса, шум моря, индийская экзотика и безумно красивые закаты. Да, красиво. Это то, что, наверняка расскажут белорусы про Гоа. Но это уже явно на втором плане. На первом – как вообще вернуться домой!?   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

У жены нашего оператора Леонида Бартеньева отпуск внепланово затянулся. Женщина на отдыхе с маленьким ребенком.

А все из-за проблем с российским «Внуково». Транзитников аэропорт пока не принимает. С деньгами ты там на курорте или на мели – это уже никому неинтересно. Отдыхающим приходится выкручиваться.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Леонид Бартенев, телеоператор СТВ:  
Продукты, которые она брала на себя и ребенка, закончились, потому что каждый человек планирует, на сколько дней. Слава богу, деньги у нее есть. Но все равно, она говорит, уже поджимаемся, уже по минимуму. Каши детские закончились, памперсы закончились. Покупают какой-то рис ребенку, банановые коктейли, так как они калорийные. Ребенок постоянно хочет есть. Я не скажу, что они там голодают.  

Индусы же, в свою очередь, зная эту ситуацию, просто подняли цены на отели. Они пытались вернуться в Арамболь, где они были, там просто цена такая завышенная была. В итоге они нашли отель подешевле, заселились там.   

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«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Во «Внуково» не смогли вылететь 23 человека. Их билеты аннулировали. Самолет улетел без белорусских пассажиров.

Накануне туроператор «Библио-Глобус» прислал СМС с просьбой, мол, у туристов должны быть прямые билеты: Даболим – «Внуково» – Минск. Похоже на ловушку. Из «Внуково» в Минск самолеты сейчас не летают.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Нас тупо не пускают на рейс, потому что наши данные удалены из системы. Судя по всему, так как звонили еще в авиакомпанию, узнавали, это в «Библио-Глобусе» сделали. Просто удалили наши имена из системы полетной. Нас просто не пускают из-за этого на борт.   

Уходить из аэропорта часть туристов не собиралась, надо было прояснить ситуацию. Но их попросту начали выгонять люди в форме. Такие местные порядки. Без билета здесь ты никто.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Специалисты говорят: среди российских операторов «Библио-Глобус» – один проблемный. Остальные как-то да шевелятся.

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:   
Если туроператоры, которые в Беларуси представлены, которые имеют в Беларуси юридические лица, всячески стараются идти на контакт и поддержку, то российский туроператор «Библио-Глобус», с которым мы пытаемся контактировать, взаимодействовать через наших коллег, с ним пока ситуация неопределенная. Проблема на сегодняшний день именно с ним.

Мы видим нарушения международной перевозки. Как отказать человеку, у которого куплен билет? Почему он аннулирован? Их всех должны были, выполнив свои обязательства, доставить в аэропорт «Внуково», а там, в отсутствие прямого рейса уже решали бы, что делать.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Наверняка многие домоседы и перестраховщики спросят: «Зачем в непростое время выезжать!?» И многие эту версию поддержат. Но ситуация уже произошла. Решать сложную задачу под силу правительству. Чем, собственно, оно уже занимается.

Итак, за пределами страны порядка 8 тысяч белорусов. Большая часть находится в Египте. Но с ними, говорят, проблем нет.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Ситуация с Египтом более-менее урегулирована, с учетом того, что воздушное пространство не закрыто, и «Белавиа» имеет возможность организации чартеров для того, чтобы вывозить наших граждан, даже с установленными графиками.

Самая основная проблема – это, естественно, страны, куда «Белавиа» на данный момент не летает в связи с отсутствием дальнемагистральных самолетов. Это страны Южной, Юго-Восточной Азии и Карибского моря, где также находятся наши туристы.   

Уже на чемоданах была и Ирина. В Гоа она с осени. В аэропорту Мумбаи регистрировать на рейс до Бахрейна, а из него в Москву ее не стали. Вернуться в Россию можно только российскими авиалиниями. А это, скажем, немаленькие деньги.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Вчера я ездила в Панджем. Вроде, как говорят, что визы продлевают всем без исключения. Обзвонила много посольств. И здесь, в Индии, я звонила, и связывалась с белорусским посольством в Индии, и связывалась с посольством Индии в Беларуси, уже соответственно с консулом. Говорят, что всем, кто застрял в Гоа, визы продлевают всем без исключения, без вопросов. Я вчера подала электронную заявку на визу, сейчас она на рассмотрении.   

Виктория Ходосок, корреспондент:  
Опасную инфекцию подцепила и экономика всего мира. Вот он, сильный удар под дых. Убытки только и успевай подсчитывать. Белорусская туротрасль общую цифру пока не называет. Недополученную выручку рассчитывают. Но, говорят, последствия будут значительными.   

Филипп Гулый:   
Десять крупных компаний, членов нашего союза (это несколько санаториев, несколько гостиниц, несколько туроператоров), суммарно недополученная валютная выручка с 20 февраля по 20 мая – 4 млн 55 тысяч долларов.

Вопрос тянет вниз всю отрасль. Специалисты вырабатывают антикризисные механизмы. Просят белорусов не отказываться от туров, а переносить их на другое время. И здесь же активно предлагают им отдых в наших же санаториях.   

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

Люди в материале: Виктория Ходосок, Леонид Бартенев, Филипп Гулый, Виталий Грицевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Восемь тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
 
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