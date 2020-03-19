|
В Лиде летом начнут строить крытую площадку для игры в мини-футбол
Источник материала: Lida.Info
Средства на его строительство будут выделены из районного бюджета. Такую инициативу местной власти и лидских спортсменов поддержали депутаты районного совета.
Как сообщил председатель футбольного клуба «Лида» Иван Дубатовка, конструкция будет вместительной, её размеры: 45х24 метра, такой в Беларуси нет. Под аркой разместится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и небольшой ряд трибун. Установят каркас максимально близко к действующим раздевалкам комплекса.
Планируется, что строительство нового лидского спортивного объекта начнется к лету, а ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.
Лидскими футболистами, особенно юными, он будет очень востребован – играть под такой аркой можно при любой погоде, летом и даже мягкой зимой (при использовании тепловой пушки), сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства на его строительство будут выделены из районного бюджета. Такую инициативу местной власти и лидских спортсменов поддержали депутаты районного совета....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)