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В Лиде летом начнут строить крытую площадку для игры в мини-футбол

19.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде летом начнут строить крытую площадку для игры в мини-футбол

Средства на его строительство будут выделены из районного бюджета. Такую инициативу местной власти и лидских спортсменов поддержали депутаты районного совета.

Как сообщил председатель футбольного клуба «Лида» Иван Дубатовка, конструкция будет вместительной, её размеры: 45х24 метра, такой в Беларуси нет. Под аркой разместится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и небольшой ряд трибун. Установят каркас максимально близко к действующим раздевалкам комплекса.

Планируется, что строительство нового лидского спортивного объекта начнется к лету, а ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.

Лидскими футболистами, особенно юными, он будет очень востребован – играть под такой аркой можно при любой погоде, летом и даже мягкой зимой (при использовании тепловой пушки), сообщает lida.gov.by.

 
 
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Средства на его строительство будут выделены из районного бюджета. Такую инициативу местной власти и лидских спортсменов поддержали депутаты районного совета....
 

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