Беларусь и Россия начнут сами производить комбикорм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия вскоре сами будут производить комбикорм. Разработка соответствующего оборудования близится к завершению.

«Мы работаем параллельно. Такой же комплект оборудования производит и российская сторона на базе Всероссийского научно-исследовательского института комбикормов и промышленности в Воронеже. Но у них производительность оборудования будет в два раза выше – 2,4 тонны в час, наша пока предусматривает 1,2 тонн в час по производству комбикормов-концентратов», – рассказал академик Петровской академии наук Иван Паркалов.

Новая линия снизит расходы почти на 15%. Кроме того, она позволит повысить качество корма. Это даст привес пушнины и рыбы и ускорит их разведение. Оборудование испытают в конце года, тогда же поступит и первая партия комбикорма.