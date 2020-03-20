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Беларусь и Россия начнут сами производить комбикорм
20.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия вскоре сами будут производить комбикорм. Разработка соответствующего оборудования близится к завершению.
«Мы работаем параллельно. Такой же комплект оборудования производит и российская сторона на базе Всероссийского научно-исследовательского института комбикормов и промышленности в Воронеже. Но у них производительность оборудования будет в два раза выше – 2,4 тонны в час, наша пока предусматривает 1,2 тонн в час по производству комбикормов-концентратов», – рассказал академик Петровской академии наук Иван Паркалов.
Новая линия снизит расходы почти на 15%. Кроме того, она позволит повысить качество корма. Это даст привес пушнины и рыбы и ускорит их разведение. Оборудование испытают в конце года, тогда же поступит и первая партия комбикорма.
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Разработка соответствующего оборудования близится к завершению.
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