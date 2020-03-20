ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эти не самые популярные фильмы из СССР актуальны и сегодня. Вы их смотрели?

20.03.2020 07:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если вы родились после развала СССР, то о фильмах той эпохи вряд ли знаете много. Что-то слышали об «Иронии судьбы» и «Берегись автомобиля», но не углублялись дальше. А может быть, даже и это кино не смотрели! AFISHA.TUT.BY предлагает взглянуть на советское кино иначе: вот несколько примеров фильмов из той эпохи, которые остаются актуальным даже сейчас.

1. «Любить» (1968)

Режиссер: Михаил Калик, Инна Туманян
В ролях: Сергей Гурзо мл., Алиса Фрейндлих, Лев Круглый, Светлана Светличная
Длительность: 73 минуты

О чем фильм

Четыре новеллы о любви, действие которых происходит в Москве конца 1960-х. Они все разные, но по сути об одном — пытаются понять природу любви и откуда она берется.

Почему он крут

Это кино навсегда разрушит стереотип, что в СССР не было секса. Если вы, конечно, еще в него верили. На экране молодые люди, жившие полвека назад, знакомятся, влюбляются, общаются так же, как мы сегодня. Короче, для того времени это было настолько смело, что фильм жесточайше порезали цензоры и в прокат он вышел в сильно урезанном виде (можно сказать, получилось совсем другое кино). В 1990-м Режиссер «пересобирал» фильм заново, пытаясь вернуть его к первоначальной версии.

Пусть «Любить» выглядит как несовершенная работа, где много спорных моментов, сложно не заметить интересный стиль режиссера. Вы когда-нибудь смотрели кино итальянца Антониони? Вот здесь примерно похожая атмосфера.

2. «Три плюс два» (1963)

Режиссер: Генрих Оганесян
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов
Длительность: 88 минут (короткая версия) / 99 минут (длинная)

О чем фильм

Трое москвичей отправляются на Черное море, чтобы отдохнуть как настоящие дикари. Правда, две девушки нарушают их покой: оказалось, они тоже обычно проводят лето именно на этом месте.

Почему он крут

Существует в двух версиях — широкоформатной и «обычной». И разница не только в размере кадра, актеры действительно играют иначе, потому что дубли переснимали. Так что по сути вместо одной картины мы получаем две, и широкоформатный вариант — более полный, там больше сцен. Но ладно это! Взять почти любой кадр из фильма — молодые актеры из СССР выглядят в кадре «горячее», чем некоторые голливудские звезды, нарочито напускающие эротичный флер.

«Добьем» вас простым наблюдением: по сюжету две девушки абсолютно спокойно путешествуют дикарями вдвоем и, ничего не боясь, располагаются рядом с незнакомцами в глуши. Кажется, в советском кино феминизм уже побеждал — мир хотя бы казался одинаково безопасным для всех. Ах да: если вдруг вы скучаете по крымской природе, какой ее помните еще «тогда», этот фильм — отличный шанс увидеть ее вновь. Хотя бы на экране.

3. «Вам и не снилось…» (1980)

Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко
Длительность: 86 минут

О чем фильм

Катя и Рома — школьники, дружба которых переросла в любовь. Только вот проявлению их чувств препятствуют взрослые.

Почему он крут

Перед вами кино о добром, чистом и светлом. В наше время для крутости хватит и этого. Как бы пошло ни звучало, но сейчас реально такого почти не снимают. Илья Фрэз показывает нам первую любовь во всех ее красках: с восторгом и нежностью, но не без разлук и огорчений. В принципе, тема сама по себе будет актуальной всегда, но здесь еще много моментов, которые пересекаются с нынешними реалиями. Например, мать Кати счастлива во втором браке, но воспитывает дочь от первого — классика жизни. Да хоть массивные очки школьницы возьмите — ну очень модно.

Кроме этого, фильм — отличное пособие для родителей, как надо и не надо делать, чтобы воспитать ребенка. Та же мама Кати показывает отличный пример того, как открыто стоит общаться с подростками о чувствах и жизни. А вот мать Ромы ведет себя совершенно иначе, чем только отдаляет себя от детей. В общем, можете смело освежить сюжет в памяти, если смотрели, когда сами были школьником.

4. «Собачье сердце» (1988)

Режиссер: Владимир Бортко
В ролях: Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова
Длительность: 136 минут

О чем фильм

В 1920-х годах в Москве у профессора Преображенского получается превратить пса в человека. Информация сразу же разошлась по городу, только привело это к разным последствиям.

Чем он крут

Здесь мы, конечно, немного читеры. Сложно не назвать хорошим и актуальным фильм, снятый по повести классика литературы — Михаила Булгакова. Произведение десятки лет ждало своего часа и впервые было официально опубликовано лишь за год до выхода экранизации. До этого «Собачье сердце» гуляло по стране в виде самиздата.

В свое время фильм собрал несколько наград в Болгарии, Италии и Польше, хотя немногие восприняли его в позитивном ключе. Сегодня уже точно можно сказать: картину как минимум стоит увидеть, чтобы иметь свое мнение о ней. Ну и, конечно, чтобы услышать крылатые фразы профессора Преображенского в исполнении Евгения Евстигнеева. И не можем не отметить забавный диалог: «Во-первых, вы мужчина или женщина? — Какая разница, товарищ?» — не к этому ли мы снова идем?

5. «Афоня» (1975)

Режиссер: Георгий Данелия
В ролях: Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брондуков
Длительность: 92 минуты

О чем фильм

Сюжет расскажет о беззаботном слесаре-сантехнике Афанасии и его «приключениях», которые он сам же и находил на свою голову. Вместе со своим другом они любят выпить, а еще не брезгуют вымоганием взяток, руководствуясь принципом «ну не работать же».

Чем он крут

Даже для людей, максимально не воспринимающих метафоры и отсылки, этот фильм покажется нескучным и интересным. Как минимум он смешной. И да, все-таки очень иносказательный. Если начать вдумываться в реальный посыл авторов, сложно понять, как это кино прошло советскую цензуру (по крайней мере местами).

Вспомните, много ли сейчас снимают фильмов о сантехниках? Данелия в легком и ироничном формате предлагает нам погрузиться в жизнь простого народа. Вы узнаете свои кухонные разговоры и услышите жизненные шутки, которые не тронуты иногда чрезмерной толерантностью 21-го века. При этом комедия забавная только на первый взгляд: если решите пересмотреть, будет совсем не до смеха. Фильм раскрывает, каково это — скрывать одиночество под маской беззаботности и веселья. Узнаете в таком описании свою ленту Instagram? Наверняка.

Читайте больше на AFISHA.TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть (или пересмотреть) пять фильмов времен СССР, которые сегодня тоже вполне актуальны и интересны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Россия начнут сами производить комбикорм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика