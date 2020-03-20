Эти не самые популярные фильмы из СССР актуальны и сегодня. Вы их смотрели?

Источник материала: Tut.by

Если вы родились после развала СССР, то о фильмах той эпохи вряд ли знаете много. Что-то слышали об «Иронии судьбы» и «Берегись автомобиля», но не углублялись дальше. А может быть, даже и это кино не смотрели! AFISHA.TUT.BY предлагает взглянуть на советское кино иначе: вот несколько примеров фильмов из той эпохи, которые остаются актуальным даже сейчас.

1. «Любить» (1968)

Режиссер: Михаил Калик, Инна Туманян

В ролях: Сергей Гурзо мл., Алиса Фрейндлих, Лев Круглый, Светлана Светличная

Длительность: 73 минуты

О чем фильм

Четыре новеллы о любви, действие которых происходит в Москве конца 1960-х. Они все разные, но по сути об одном — пытаются понять природу любви и откуда она берется.

Почему он крут

Это кино навсегда разрушит стереотип, что в СССР не было секса. Если вы, конечно, еще в него верили. На экране молодые люди, жившие полвека назад, знакомятся, влюбляются, общаются так же, как мы сегодня. Короче, для того времени это было настолько смело, что фильм жесточайше порезали цензоры и в прокат он вышел в сильно урезанном виде (можно сказать, получилось совсем другое кино). В 1990-м Режиссер «пересобирал» фильм заново, пытаясь вернуть его к первоначальной версии.

Пусть «Любить» выглядит как несовершенная работа, где много спорных моментов, сложно не заметить интересный стиль режиссера. Вы когда-нибудь смотрели кино итальянца Антониони? Вот здесь примерно похожая атмосфера.

2. «Три плюс два» (1963)

Режиссер: Генрих Оганесян

В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов

Длительность: 88 минут (короткая версия) / 99 минут (длинная)

О чем фильм

Трое москвичей отправляются на Черное море, чтобы отдохнуть как настоящие дикари. Правда, две девушки нарушают их покой: оказалось, они тоже обычно проводят лето именно на этом месте.

Почему он крут

Существует в двух версиях — широкоформатной и «обычной». И разница не только в размере кадра, актеры действительно играют иначе, потому что дубли переснимали. Так что по сути вместо одной картины мы получаем две, и широкоформатный вариант — более полный, там больше сцен. Но ладно это! Взять почти любой кадр из фильма — молодые актеры из СССР выглядят в кадре «горячее», чем некоторые голливудские звезды, нарочито напускающие эротичный флер.

«Добьем» вас простым наблюдением: по сюжету две девушки абсолютно спокойно путешествуют дикарями вдвоем и, ничего не боясь, располагаются рядом с незнакомцами в глуши. Кажется, в советском кино феминизм уже побеждал — мир хотя бы казался одинаково безопасным для всех. Ах да: если вдруг вы скучаете по крымской природе, какой ее помните еще «тогда», этот фильм — отличный шанс увидеть ее вновь. Хотя бы на экране.

3. «Вам и не снилось…» (1980)

Режиссер: Илья Фрэз

В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко

Длительность: 86 минут

О чем фильм

Катя и Рома — школьники, дружба которых переросла в любовь. Только вот проявлению их чувств препятствуют взрослые.

Почему он крут

Перед вами кино о добром, чистом и светлом. В наше время для крутости хватит и этого. Как бы пошло ни звучало, но сейчас реально такого почти не снимают. Илья Фрэз показывает нам первую любовь во всех ее красках: с восторгом и нежностью, но не без разлук и огорчений. В принципе, тема сама по себе будет актуальной всегда, но здесь еще много моментов, которые пересекаются с нынешними реалиями. Например, мать Кати счастлива во втором браке, но воспитывает дочь от первого — классика жизни. Да хоть массивные очки школьницы возьмите — ну очень модно.

Кроме этого, фильм — отличное пособие для родителей, как надо и не надо делать, чтобы воспитать ребенка. Та же мама Кати показывает отличный пример того, как открыто стоит общаться с подростками о чувствах и жизни. А вот мать Ромы ведет себя совершенно иначе, чем только отдаляет себя от детей. В общем, можете смело освежить сюжет в памяти, если смотрели, когда сами были школьником.

4. «Собачье сердце» (1988)

Режиссер: Владимир Бортко

В ролях: Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова

Длительность: 136 минут

О чем фильм

В 1920-х годах в Москве у профессора Преображенского получается превратить пса в человека. Информация сразу же разошлась по городу, только привело это к разным последствиям.

Чем он крут

Здесь мы, конечно, немного читеры. Сложно не назвать хорошим и актуальным фильм, снятый по повести классика литературы — Михаила Булгакова. Произведение десятки лет ждало своего часа и впервые было официально опубликовано лишь за год до выхода экранизации. До этого «Собачье сердце» гуляло по стране в виде самиздата.

В свое время фильм собрал несколько наград в Болгарии, Италии и Польше, хотя немногие восприняли его в позитивном ключе. Сегодня уже точно можно сказать: картину как минимум стоит увидеть, чтобы иметь свое мнение о ней. Ну и, конечно, чтобы услышать крылатые фразы профессора Преображенского в исполнении Евгения Евстигнеева. И не можем не отметить забавный диалог: «Во-первых, вы мужчина или женщина? — Какая разница, товарищ?» — не к этому ли мы снова идем?

5. «Афоня» (1975)

Режиссер: Георгий Данелия

В ролях: Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брондуков

Длительность: 92 минуты

О чем фильм

Сюжет расскажет о беззаботном слесаре-сантехнике Афанасии и его «приключениях», которые он сам же и находил на свою голову. Вместе со своим другом они любят выпить, а еще не брезгуют вымоганием взяток, руководствуясь принципом «ну не работать же».

Чем он крут

Даже для людей, максимально не воспринимающих метафоры и отсылки, этот фильм покажется нескучным и интересным. Как минимум он смешной. И да, все-таки очень иносказательный. Если начать вдумываться в реальный посыл авторов, сложно понять, как это кино прошло советскую цензуру (по крайней мере местами).

Вспомните, много ли сейчас снимают фильмов о сантехниках? Данелия в легком и ироничном формате предлагает нам погрузиться в жизнь простого народа. Вы узнаете свои кухонные разговоры и услышите жизненные шутки, которые не тронуты иногда чрезмерной толерантностью 21-го века. При этом комедия забавная только на первый взгляд: если решите пересмотреть, будет совсем не до смеха. Фильм раскрывает, каково это — скрывать одиночество под маской беззаботности и веселья. Узнаете в таком описании свою ленту Instagram? Наверняка.