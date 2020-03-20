В прокуратуре Гродненской области сообщили, что за убийство ребенка суд приговорил 25-летнего жителя Зельвенского района к 25 годам лишения свободы.
Происшествие случилось 18 октября 2019 года в деревне Мадейки (Зельвенский район). Мужчина на почве внезапно возникшей агрессии в ответ на непослушание одной из своих дочерей избил ее, нанеся не менее 36 ударов.
Спустя 2 дня от полученных травм девочка скончалась в больнице.
Следователи выяснили, что мужчина систематически бил своих трех- и четырехлетних дочерей.
Уголовное дело рассматривалось по статье 139 УК РБ «Убийство» и статье 154 УК РБ «Истязание». Свою вину он не признал.
Прокурор посчитал косвенно виновными в трагедии работников госорганов и учреждений Слонимского и Зельвенского районов: с лета 2019 года они не контролировали ситуацию в семье, у которой ранее отбирали двоих малолетних детей. Позже детей вернули на воспитание одному отцу.
26 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии усиленного режима.