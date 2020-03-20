Источник материала: Новости Волковыска

В прокуратуре Гродненской области сообщили, что за убийство ребенка суд приговорил 25-летнего жителя Зельвенского района к 25 годам лишения свободы.

Происшествие случилось 18 октября 2019 года в деревне Мадейки (Зельвенский район). Мужчина на почве внезапно возникшей агрессии в ответ на непослушание одной из своих дочерей избил ее, нанеся не менее 36 ударов.

Спустя 2 дня от полученных травм девочка скончалась в больнице.

Следователи выяснили, что мужчина систематически бил своих трех- и четырехлетних дочерей.





Уголовное дело рассматривалось по статье 139 УК РБ «Убийство» и статье 154 УК РБ «Истязание». Свою вину он не признал.

Прокурор посчитал косвенно виновными в трагедии работников госорганов и учреждений Слонимского и Зельвенского районов: с лета 2019 года они не контролировали ситуацию в семье, у которой ранее отбирали двоих малолетних детей. Позже детей вернули на воспитание одному отцу.

26 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии усиленного режима.