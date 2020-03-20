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В Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали семь человек

20.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали семь человек">

В Гомеле из-за пожара в высотке спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали семь человек
Фото Гомельского областного управления МЧС

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже дома по пр.Речицкий поступило в службу спасения днем 19 марта. До приезда спасателей хозяйка квартиры 1967 года рождения самостоятельно покинула жилье. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» ее госпитализировали. Женщина проживает совместно с сыном 1990 года рождения, который в это время отошел в магазин.

Работники МЧС из квартир этажом выше эвакуировали 7 человек, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

Спасатели ликвидировали пожар. Повреждено имущество на балконе, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле из-за пожара в высотке спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель...
 
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