Белорусы заблокированы на круизном лайнере Costa Pacifica под Марселем

Корабль вышел 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход в Барселоне всей группы находящихся там туристов. На борту, по информации российского МИД, находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Беларуси.





Официальный представитель МИД России отметила, что генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе.





"Но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию", - сказала Захарова.





По ее словам, команда корабля сообщила о возможном изменении маршрута и высадке пассажиров в Генуе. Однако, обратила внимание Захарова, это нисколько не облегчит возвращение россиян и других туристов на родину.





"В этой связи выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации. Люди находятся с 9 марта без остановок на корабле", - подчеркнула Захарова.





Ранее французские власти заявили, что из-за угрозы распространения "граждане Франции и выходцы из ЕС могут вместе с супругами и детьми прибывать на национальную территорию, чтобы вернуться домой". В то же время, "выходцы из других стран не могут больше прибывать во Францию в течение 30 дней, однако нет никакого запрета на выезд с национальной территории", отмечается в сообщении.



