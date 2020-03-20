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ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трассы М10

20.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Госавтоинспекция Гомельской области с 20 по 22 марта проводит массированную отработку автодороги М10 граница России — Гомель — Кобрин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трассы М10

Наряды ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД участниками дорожного движения. Особое внимание уделят соблюдению водителями скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Госавтоинспекторы будут выявлять и отстранять от управления водителей в состоянии опьянения и бесправников. Пресекать намерены и нарушения ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов.

Мероприятие направлено на стабилизацию дорожной обстановки, профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья людей.

Госавтоинспекторы призвали участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Госавтоинспекция Гомельской области с 20 по 22 марта проводит массированную отработку автодороги М10 граница России - Гомель - Кобрин, сообщили...
 
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