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Медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber
20.03.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщили корреспонденту
Связавшись со специалистами по номеру 8-029-156-07-93 в Viber, родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.
В заявке обязательно необходимо указать:
В администрации детской поликлиники обратили внимание родителей, на временные ограничения приема детей с повышенной температурой тела в зданиях поликлиник. В таком случае необходимо вызывать врача на дом!
Данные меры в организации приема в детской поликлинике приняты согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 от 16.03.2020 г.
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