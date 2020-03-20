Медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили корреспонденту Полесской правды в администрации филиала «Детская поликлиника», теперь детская поликлиника организовала консультирование родителей в мессенджере Viber .





Связавшись со специалистами по номеру 8-029-156-07-93 в Viber, родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.

В заявке обязательно необходимо указать:

фамилию, имя и отчество ребенка (полностью);

дату рождения ребенка;

адрес проживания;

цель выдачи документа;

контактные данные для связи с родителями: телефон или E-mail.

В администрации детской поликлиники обратили внимание родителей, на временные ограничения приема детей с повышенной температурой тела в зданиях поликлиник. В таком случае необходимо вызывать врача на дом!

Данные меры в организации приема в детской поликлинике приняты согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 от 16.03.2020 г.