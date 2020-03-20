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Медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber

20.03.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили корреспонденту Полесской правды в администрации филиала «Детская поликлиника», теперь детская поликлиника организовала консультирование родителей в мессенджере Viber.

Медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber

Связавшись со специалистами по номеру 8-029-156-07-93 в Viber, родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.

В заявке обязательно необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество ребенка (полностью);
  • дату рождения ребенка;
  • адрес проживания;
  • цель выдачи документа;
  • контактные данные для связи с родителями: телефон или E-mail.

В администрации детской поликлиники обратили внимание родителей, на временные ограничения приема детей с повышенной температурой тела в зданиях поликлиник. В таком случае необходимо вызывать врача на дом!

Данные меры в организации приема в детской поликлинике приняты согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 от 16.03.2020 г.

 
 
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  Как сообщили корреспонденту Полесской правды в администрации филиала «Детская поликлиника», теперь детская поликлиника организовала консультирование...
 
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