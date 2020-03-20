Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как уже сообщалось, в Минске прошел VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси.

На нем был вновь избран председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определены основные направления работы в будущем.

На мероприятии присутствовали делегаты из всех регионов и отраслей экономики. Наш район представляли председатель Несвижского районного объединения профсоюзов Михаил Жигунов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Елена Журавлева, председатель первичной профсоюзной организации Несвижской ЦРБ, заведующий неврологическим отделением Алла Мудрая.

Участие в работе Съезда принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства отметил высокую роль профсоюзного движения в нашей стране, а также высказал мнение относительно выдвигаемых инициатив и требующих решения вопросов.





О чем говорили на съезде и как обозначенные направления работы будут реализовываться в регионе, мы попросили рассказать делегата VIII Съезда ФПБ, председателя Несвижского районного объединения профсоюзов Михаила ЖИГУНОВА.

— Михаил Иванович, какие вопросы чаще всего звучали на съезде?

— Вся наша работа строится в тесном взаимодействии с трудовыми коллективами, и на съезде рассматривались те вопросы, которые больше всего волнуют людей, наших членов профсоюза — начиная от законотворческой деятельности, трудоустройства и заканчивая решением каких-то частных вопросов: будь то конфликтная ситуация с нанимателем или просто проблема бытового характера.

— Одно из важных направлений работы ФПБ — создание профсоюзов в частном секторе экономики. Как обстоят с этим дела в нашем районе?

— У нас 121 первичная профсоюзная организация. А это более 14 тысяч человек. Это наши люди, интересы которых мы защищаем. С 2015 года в районе создано свыше 19 профсоюзных организаций, в том числе 12 — в частных организациях. К слову, создание первичных профсоюзных организаций на частных предприятиях — это одно из приоритетных направлений для нас в будущем. И это тот момент, на который особое внимание обратил глава государства. И здесь есть некоторые сложности. Часто руководители частных предприятий настроены против создания профсоюзной организации. Может быть, они не до конца понимают, что все-таки наша задача не конфронтация, а социальное партнерство. Ведь все вопросы можно решать в конструктивном диалоге. Еще часто бывает, что профсоюз воспринимают исключительно как какой-то развлекательный, культурно-массовый сектор. Но это далеко не так. Ведется серьезная коллективно-договорная работа, работа по охране труда. И это не только защита работников, но и в какой-то степени подсказки нанимателю, как сделать условия труда на производстве лучше. В конечном счете от этого выигрывают и работники, и наниматель. У нас в районе профсоюзы есть на таких частных предприятиях, как ЗАО «Облрапс-агросервис» (115 ра-ботающих и 115 членов профсоюза), СЗАО «Евротарэкс» (162 работающих и 159 членов профсоюза), ИООО «Флексосервис» (45 работающих и 45 членов профсоюза), ООО «БелМобилПринт» (85 работающих и 80 членов профсоюза).

— Будет ли продолжена работа по мониторингу цен?

— Безусловно. Эта та тема, которая наиболее волнует людей. В прошлом году по инициативе ФПБ был создан Эксперт-ный совет по вопросам цен и тарифов. В его состав вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Белстата. Каждый месяц мы, профсоюзы, информируем участников совета о результатах нашего мониторинга — на какие продукты и товары в магазинах растут цены. Эти данные собираются и анализируются во всех регионах нашей страны, в том числе и в нашем районе. Могу сказать, что, если сравнивать январь 2020 года с декабрем 2019-го, потребительские цены на многие продукты питания остались на прежнем уровне. Однако был отмечен рост цен на молочную продукцию, морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу, помидоры и огурцы. Вместе с тем, дешевле стали свинина и овсяная крупа. Это данные по стране в целом.

— Кроме цен, людей волнуют и вопросы пенсионной системы…

— Действительно, защита интересов пенсионеров является важнейшим направлением как для государства, так и для профсоюзов. У нас в районе насчитывается 11тысяч 521 пенсионер, 2 769 из них — работающие.

Федерация профсоюзов давно выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. И это та инициатива, которую Президент на Съезде поддержал. Сегодня действует уравнительный принцип, что, на наш взгляд, неправильно и несправедливо. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, подталкивать их к профессиональному росту. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.

Также люди поднимают проблему начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. Мы считаем, здесь есть определенный дисбаланс — человек продолжает работать, отчисляет один процент от своей заработной платы в фонд, наниматель также продолжает платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения, но при этом его пенсия не пересчитывается. Этот вопрос будет обязательно прорабатываться профсоюзами.

— Хорошо, если человек просто ушел на пенсию. А если он потерял работу, потому что его предприятие обанкротилось?

— Для помощи людям в таких ситуациях Федерация профсоюзов выступила с инициативой по усовершенствованию системы антикризисного управления на предприятиях и созданию спецфонда по выплате заработной платы работникам предприятий-банкротов. В последние годы мы видим тенденцию, что всё большее количество таких организаций накапливает долги по заработной плате. Сегодня в стране нет механизмов, которые позволили бы вернуть, хотя бы частично компенсировать работникам их заработок. Люди оказываются в очень сложной ситуации, лишившись работы и не получив заработную плату. И при этом они еще теряют часть своего страхового стажа, а значит, не могут рассчитывать на достойную пенсию.

В связи с тем, что сегодня рынок труда стремительно меняется — одни предприятия закрываются, другие появляются, проходят процессы модернизации и реструктуризации — требуется совершенствование законодательства в данном вопросе. Вместе с Министерством экономики и Министерством финансов Федерация профсоюзов разработала концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций.

— Профсоюзы и создание новых рабочих мест — как это связано?

— Это важный для нас вопрос, поэтому на Съезде было уделено много внимания развитию регионов. Как правило, в маленьких городах достаточно большой дефицит качественных рабочих мест. В первую очередь из-за того, что там практически не осталось промышленных предприятий. В результате люди уезжают в областные центры, в столицу. Эту тему ФПБ неоднократно поднимала и на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам. И в 2019 году правительство приняло постановление № 689 «Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития». И хотя наш район, к счастью, никогда не относился к отстающим, но нам здесь, на месте, во взаимодействии с местными органами власти тоже следует выработать свой четкий план по развитию нашего города и района.

— Какое внимание уделялось новой системе оплаты труда бюджетников?

— Вопросы занятости и заработной платы всегда были и будут одними из главных в нашей работе. И один из актуальных вопросов в этой сфере — это изменение с 1 января 2020 года системы оплаты труда работников бюджетных организаций. Их у нас насчитывается более 50. В районе уже работает «горячая линия». Зафиксированы и отдельные обращения по поводу снижения уровня оплаты труда. Анализ этих ситуаций показывает, что основная причина — человеческий фактор.

— Ни для кого не секрет, что труд должен быть не только оплачиваемым, но и безопасным…

— Совершенно верно, охрана труда — одно из важнейших направлений деятельности ФПБ. Неутешительная статистика гласит, что в 2019 году производственный травматизм вырос по отношению к 2018-у. У нас в регионе количество несчастных случаев со смертельным исходом по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2 (в 2018 году таких случаев не зарегистрировано). Вместе с тем в 2019 году в районе не было несчаст-ных случаев с тяжелым исходом, в 2018 году зарегистрировано 3 таких случая.

Мы видим, что основными причинами травматизма со смертельным исходом являются невыполнение нанимателями должностных обязанностей по созданию здоровых и безопасных условий труда и личная неосторожность потерпевшего. Поэтому для профсоюзов остро стоит вопрос по усилению работы по профилактике производственного травматизма.

— Нынешний год — особенный для нашей страны. Это год 75-летия Великой Победы. Как отметят профсоюзы эту дату?

— Федерация профсоюзов всегда проводила и будет проводить активную работу по сохранению нашей истории, нашей памяти. Все знают о благоустройстве мемориального комплекса «Курган Славы», над которым шефствует ФПБ. В августе прошлого года там был установлен легендарный самолет-штурмовик «Ил-2». А в этом году в честь 75-летия Победы экспозиция музея военной техники под открытым небом будет дополнена боевой машиной «Катюша».

Большое внимание этому направлению работы мы уделяем и у нас в районе, а о том, как она движется, обязательно расскажем на страницах районной газеты.

«НН».