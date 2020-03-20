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В Брестской области мелиораторы помогают аграриям создать запас воды на полях

20.03.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мелиораторы и землепользователи Брестской области проводят совместную согласованную работу по созданию запаса влаги на полях, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор государственного объединения "Брестмелиоводхоз" Николай Климович.

В Брестской области мелиораторы помогают аграриям создать запас воды на полях

"Для сохранения влаги на полях по согласованию с землепользователями уже в третьей декаде января мы начали закрывать затворы водонапорных и гидротехнических сооружений. А таких объектов у нас в области 5 166. В течение двух-трех недель эта работа была проделана. Задержанная вода впитывается в почву, создавая определенные запасы влаги", - отметил Николай Климович.

С началом весенне-полевых работ по просьбе хозяйств мелиораторы начали временно открывать гидросооружения, поскольку подпочвенное увлажнение не позволяет везде пройти сельхозтехнике. "Это делается точечно. Как только на конкретном поле заканчивают пахоту, сев или внесение удобрений, затворы снова закрываются", - пояснил алгоритм действий гендиректор "Брестмелиоводхоза".

По информации ГУ "Брестоблгидромет", за декабрь-февраль на территории области выпало в среднем 90% климатической нормы осадков - 102 мм при норме 114 мм. Всю зиму в регионе наблюдался дефицит снега. "Ни одного дня не держался снежный покров - уникальная ситуация, впрочем, как и сама зима", - заметил начальник отдела гидрологии Михаил Козырев.

В связи с этим, по его словам, нет никаких предпосылок и для весеннего половодья. Уровень воды в реках бассейна Припяти и Западного Буга длительное время практически не меняется. "Суточные изменения есть, но они очень незначительные - менее 5 см", - уточнил он.

Уровень воды на одной из самых паводкоопасных рек области - Горыни - на гидропосту Викоровичи в Столинском районе 19 марта составлял 203 см, при выходе на пойму - в 450 см. Так же далеко до выхода из берегов Припяти. На гидропосту мост Любанский под Пинском вода на 30 см превышает нулевую отметку. Подтопления же там возможны при отметке 205 см.

 
 
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  Мелиораторы и землепользователи Брестской области проводят совместную согласованную работу по созданию запаса влаги на полях, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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