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"Энергетик" сделал с БАТЭ то, что борисовчане – с "Баварией"

20.03.2020 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат Беларуси по футболу стартовал с сенсации. Столичный «Энергетик-БГУ» нокаутировал борисовский БАТЭ.

Не только счет, но и ход этого матча напомнил знаменитую игру борисовчан с мюнхенской «Баварией». Результат тем более удивителен, если учесть, что минчане изрядно обновились в межсезонье, потеряв ряд лидеров, пишет "Солидарность".

И, кстати, привет тому, кто отвечает в БАТЭ за селекцию. Экс-чемпионы Беларуси, даже утратив титул, проявили пассивность на трансферном рынке, ограничившись возвращением Павла Нехайчика и Александра Володько. А вот «Энергетик» сработал, похоже, на «отлично». Один из новичков, узбек Джасурбек Яхшибоев сделал дубль при помощи другого, камерунца Жуниора Атеменга. А точку в матче поставил черногорец Душан Бакич, который в Минске тоже без году неделя.

Энергетик-БГУ (Минск) – БАТЭ (Борисов) – 3:1 (Яхшибоев, 27, 34, Бакич, 88 – Скавыш, 64)



Первое впечатление: бывший чемпион Беларуси не сделал выводы из прежних ошибок. Мало того, добавились новые проблемы: в центре обороны зияет чудовищная дыра.

Конечно, по одному матчу не стоит делать выводы. Но и оснований думать, что БАТЭ в этом году вернет себе «золото», пока немного.

…Хотя «Бавария» в том сезоне в итоге выиграла Лигу чемпионов.
 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси по футболу стартовал с сенсации. Столичный «Энергетик-БГУ» нокаутировал борисовский БАТЭ.
 
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