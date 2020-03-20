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Билеты на концерт группы «Кино» в Минске - уже в продаже. Цена вам понравится

20.03.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене» — спустя 30 лет после распада коллектива. Билеты на концерт появились в продаже сегодня. Они стоят от 45 до 130 рублей.


Фото: joannastingray.com

Уже этой осенью музыканты дадут в «Минск-Арене» двухчасовой концерт. Состав, который выступит в белорусской столице, хорошо знаком поклонникам коллектива: два оригинальных басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист — Юрий Каспарян. А петь знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой: в основе программы — голос лидера «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Концепция проекта, продюсером которого выступает Александр Цой, сын Виктора, в том, чтобы показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива спустя 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым будут исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Часть песен исполнят все участники вместе.

В рамках шоу запланирован специально созданный видеоряд — практически полнометражный фильм, созданный компанией Firecat Films и состоящий из графики, анимации, новых и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек «Кино», хроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы — это только малая часть визуальных спецэффектов, которые ждут зрителей. Видео, свет и музыка будут синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

Организаторы концерта отмечают, что подготовка мероприятия заняла несколько лет. Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные наброски — все это войдет в программу. Помимо голоса с мастер-лент, на концерте прозвучат живые клавишные партии, которые не так хорошо слышны на альбомах.

Концерт группы «Кино»

Когда: 7 ноября
Где: «Минск-Арена»
Сколько: от 45 до 130 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Легендарная группа «Кино» выступит 7 ноября в «Минск-Арене» - спустя 30 лет после распада коллектива. Билеты на концерт появились в продаже сегодня. Они стоят от 45 до...
 
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