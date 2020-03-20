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«Горячий» четверг. 19 марта ушачским спасателям трижды довелось выезжать на тушение пожаров

20.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

По-настоящему «горячим» выдался для ушачских спасателей четверг, 19 марта. В первой половине дня загорелся жилой дом по улице Кирова в Ушачах. По прибытию подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома. 33-летний хозяин самостоятельно  покинул помещение и не пострадал. Дом и имущество сильно повреждены огнём, причиной же чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнём при курении. Помните, что во время курения любое неосторожное движение, непотушенная спичка, упавшая частичка табака могут вызвать возгорание. Например, окурок, брошенный на матрас может тлеть до четырех часов, а человек погибнут не от огня, а от отравления продуктами горения. Еще быстрее начнется пожар, когда непотушенный окурок вы бросите в мусорку с бумагами.«Горячий» четверг. 19 марта ушачским спасателям трижды довелось выезжать на тушение пожаров

В 17.46 в РОЧС поступил ещё один сигнал и помощь спасателей на этот раз понадобилась на улице Пионерской в горпосёлке. В дымоходе жилого дома произошло возгорание сажи и наблюдалось сильное задымление. Большой беды и существенных потерь удалось избежать, поскольку хозяева а этот момент находились дома и своевременно заметили возгорание. Чтобы избежать беды, спасатели напоминают всем ушачанам, что нужно постоянно очищать дымоходы от сажи – минимум один раз за отопительный сезон.«Горячий» четверг. 19 марта ушачским спасателям трижды довелось выезжать на тушение пожаров

А поздним вечером огненная стихия охватила жилой дом в деревне Азаренки Жарского сельсовета. По прибытию спасателей к месту проишествия, жилой дом уже горел открытым огнём. Жилье сильно повреждено и непригодно к проживанию. К счастью,человеческих жертв нет и никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока выясняется.

С начала 2020 года на Ушаччине зарегистрировано уже 9 пожаров и гибель на них одного человека.


«Горячий» четверг. 19 марта ушачским спасателям трижды довелось выезжать на тушение пожаров

 
 
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По-настоящему «горячим» выдался для ушачских спасателей четверг, 19 марта. В первой половине дня загорелся жилой дом по улице Кирова в Ушачах. По прибытию...
 
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