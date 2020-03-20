В Молодечно из Германии привезли покрытие для нового футбольного поля. Такое же ожидается и в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Молодечненская ДЮСШ № 4, где готовят будущих футболистов, включена в инвестиционную программу Международной федерации футбола (FIFA) «Форвард» из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты, сообщает Маладзечанская газета.

На территории школы планируется построить современное искусственное поле с полноразмерным покрытием.

На прошлой неделе начали прибывать первые партии груза из Германии с составляющими компонентами будущего покрытия. Это несколько фур весом более 20 тонн каждая, заполненные рулонами искусственной травы и мешками с резиновой крошкой. Ещё шесть большегрузов доставят кварцевый песок, который также необходим для строительства футбольного поля, и другие элементы, включая флажки, ворота и т.д.





— В течение двух недель планируем полностью завершить поставку в Молодечно всех необходимых материалов, — отметил специалист ассоциации «Белорусская федерация футбола» Евгений Жук, который сопровождал груз. — Могу с уверенностью сказать, что это будет поле высочайшего качества. Ведь все материалы и комплектующие изготовлены известными в мире производителями и соответствуют самым строгим международным требованиям. Уже проверено и доказано многолетним опытом: такое покрытие очень практично. Оно всегда, в любое время года будет готово для игры.

Искусственная трава не нуждается в стрижке и выкашивании, не пересыхает и не портится после сильного дождя. Искусственный газон является экологически безопасным, соответствует требованиям FIFA и может использоваться для игр всех уровней.





Такие же поля будут строиться в этом и следующем году в Барановичах, Волковыске, Могилеве, Орше. Но в Молодечно планируется создать современный образцово-показательный комплекс, который мог бы служить примером для других городов. Как сообщил начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома Роман Кузнецов, теперь ведутся проектные работы.

— Примерно в июле-августе мы планируем непосредственно приступить к строительству объекта, — сказал Роман Кузнецов. – График работ разбит на три этапа. Сначала проведем подготовку площадки и начнем укладку искусственного покрытия. Работы будут проводиться под пристальным вниманием зарубежных специалистов. Думаю, ближе к осени поле будет готово для проведения не только тренировок, но и матчей различного уровня. Второй и третий этапы включают реконструкцию здания школы, строительство трибун для зрителей и благоустройство территории спортивной школы.

Также на территории ДЮСШ №4 появится и мини-футбольная площадка c искусственным покрытием.



