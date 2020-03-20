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Под Бегомлем Citroen C5 врезался в дерево: погиб водитель

20.03.2020 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 19 марта на 104-м километре трассы Минск — Витебск недалеко от Бегомля Докшицкого района. Погиб 61-летний водитель Citroen C5, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Водитель Citroen C5 не справился с управлением и съехал в кювет. На обочине машина столкнулась с деревом.

Мужчина, житель Глубокского района, погиб на месте.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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ДТП произошло вечером 19 марта на 104-м километре трассы Минск - Витебск недалеко от Бегомля Докшицкого района.
 
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Ивьевский край
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