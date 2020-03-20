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Под Бегомлем Citroen C5 врезался в дерево: погиб водитель
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 19 марта на 104-м километре трассы Минск — Витебск недалеко от Бегомля Докшицкого района. Погиб 61-летний водитель Citroen C5,
Водитель Citroen C5 не справился с управлением и съехал в кювет. На обочине машина столкнулась с деревом.
Мужчина, житель Глубокского района, погиб на месте.
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ДТП произошло вечером 19 марта на 104-м километре трассы Минск - Витебск недалеко от Бегомля Докшицкого района.
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