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В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?

20.03.2020 10:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обновили перечень предметов формы военнослужащих. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?

Документ утверждает перечень предметов военной формы одежды военнослужащих и описание знаков различия по воинским званиям.

Новые или изменённые модели существующих предметов одежды появятся у служащих Вооружённых Сил, органов пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел.  

В Беларуси обновлён перечень предметов формы военных. Что изменилось?

Подобный указ не только отменяет устаревшие предметы военной формы, но и определяет правила её ношения в соответствие со званием.   

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Новости Беларуси. В Беларуси обновили перечень предметов формы военнослужащих. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости...
 
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