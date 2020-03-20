Источник материала: Виртуальный Брест

Автозапчасти на Br550 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.









Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи" . В грузовике из Германии перевозились 2 тыс. автозапчастей для строительной техники. Однако они не были заявлены в представленных к таможенному оформлению документах.









Брестские таможенники направили грузовик на осмотр. Анализ полученной сканограммы грузового отсека автомобиля дал основание полагать, что в нем находится незаявленный товар. Последующий досмотр подтвердил это: количество фактически находящегося в грузовике товара существенно превышало указанное в документах, а некоторые наименования автозапчастей и вовсе указаны не были.





По предварительной оценке, стоимость незаявленного товара составила Br550 тыс.









Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.