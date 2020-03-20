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В Минске меняют расписание транспорта и занятий в вузах
Источник материала: БДГ
В Минске меняют график движения общественного транспорта и расписание занятий в вузах.
Об этом говорилось
«Мы договаривались о том, что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов», - заявил президент.
Он заметил, что занятия в университетах нужно перенести на более позднее время, когда основной потов рабочих прибудет на свои предприятия.
«Это даже будет удобнее и для города», - добавил глава государства.
Он также порекомендовал белорусам по возможности побыть в самоизоляции, оставаться дома.
«Людям надо советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать. Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь», - подчеркнул президент.
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В Минске меняют график движения общественного транспорта и расписание занятий в вузах.
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