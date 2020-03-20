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Директор Института ЖКХ: «Наши отходы должны работать в доходы. Это мировая практика»
Источник материала: СТВ
Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе
Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
И сегодня, когда мы говорим о комплексной работе по углублённой переработке твердых коммунальных отходов, то эта работа должна включать такие важнейшие аспекты, как раздельный сбор мусора. Это базовое условие. Эта работа должна включать чёткое структурирование полигонов, производств перерабатывающих к таким вот весомым достижениям и нашей отрасли. И тут большая роль министерства жилищно-коммунального хозяйства. Это перевод полустихийного состояния тысячи полигонов к 30, которые будут понятны, осмыслимы, контролируемы, и на которых можно осуществить весь полный цикл переработки. Это уже важнейший шаг. Но наряду с этим мы должны видеть и технологии. С сжиганием либо с пиролизом. Мы вот как раз сейчас этими вопросами и занимаемся.
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Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и...
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