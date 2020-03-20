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Директор Института ЖКХ: «Наши отходы должны работать в доходы. Это мировая практика»

20.03.2020 12:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»

Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
Наши отходы должны работать в доходы. Это мировая практика. И тратить средства для того, чтобы их захоранивать – тут уже понятны и экологические аспекты, и прочее, – мы сегодня уже не можем, не должны.

Поэтому надо, первое, признать, что у нас уже существуют достижения, успехи в этом плане. И то, что 22% сегодня твёрдых коммунальных отходов мы переводим во вторичные материальные ресурсы – это уже хорошие показатели. На уровне СНГ – это первый показатель, для Европы – это тоже неплохой показатель. Учитывая, что за последние годы мы выстрелили с 15 сразу на 22%. Но понятно, что это только начало пути.

И сегодня, когда мы говорим о комплексной работе по углублённой переработке твердых коммунальных отходов, то эта работа должна включать такие важнейшие аспекты, как раздельный сбор мусора. Это базовое условие. Эта работа должна включать чёткое структурирование полигонов, производств перерабатывающих к таким вот весомым достижениям и нашей отрасли. И тут большая роль министерства жилищно-коммунального хозяйства. Это перевод полустихийного состояния тысячи полигонов к 30, которые будут понятны, осмыслимы, контролируемы, и на которых можно осуществить весь полный цикл переработки. Это уже важнейший шаг. Но наряду с этим мы должны видеть и технологии. С сжиганием либо с пиролизом. Мы вот как раз сейчас этими вопросами и занимаемся.

Директор Института ЖКХ: «Наши отходы должны работать в доходы. Это мировая практика»

Люди в материале: Вадим Китиков

 
 
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Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и...
 
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