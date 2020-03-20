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«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки в Ратомке, первыми на старт вышли участники в программе малого приза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На чемпионский титул претендовало 29 дуэтов, однако единогласным решением судьи отдали победу Яне Кулик и ее напарнику Гехарду. Во втором виде программы значился средний приз №2, именно здесь спортсмены вплотную пытаются приблизиться к сложности олимпийского большого приза. В этой дисциплине не было равных Варваре Павленко на коне Банавур.
Светлана Евщик, старший тренер сборной Беларуси по конному спорту по выездке:
20 марта стартует Большой приз, где за титул чемпиона поспорят сильнейшие конники страны, а также Большой приз (U-25), здесь сразится ближайший резерв сборной Беларуси. Также медали будут разыграны и в среднем призе №1. Соревнования завершатся 21 марта.
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки в...
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