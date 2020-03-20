«Тренировка была выходом в свет». Мама двоих мальчишек - о том, как научилась кайфовать от спорта

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. Одна из таких мам — 32-летняя Анастасия Чехлова из Фаниполя: спорт она называет своей отдушиной.



Фото: из личного архива героини

— Первая беременность для меня закончилась экстренным кесаревым, вторая — плановым. Оба раза прибавляла в весе 23 кг. После рождения первого сына я вернулась к «добеременному» весу (58 кг при 172 см) уже через полгода: результат не только бессонных ночей, но и быстрого хождения с коляской (ее большие надувные колеса позволяли такую роскошь).

Со спортом познакомилась в январе 2015 года, когда старшему сыну было чуть больше года. В тренажерный зал позвали за компанию две подружки, которые тоже были в декретном. Резкий запах, тренажеры-раритеты с ободранной краской, а занятия ведет некий «дядя Гена». Первый месяц я просто пыталась поднять ноги на коврике, чтобы сделать хоть какое-то упражнение на пресс. Я только познакомилась со спортом, плюс, было кесарево: кто через это проходил, тот поймет! Но не смотря на убитый зал и убивающий запах, я сломя голову неслась на каждое занятие, оставляя малыша с мужем или с родителями. Если приходилось пропускать занятия из-за того, что не с кем оставить сына, «выла на луну». Мне настолько нравились тренировки, что я не понимала: почему не делала этого раньше?

И вот радостная новость: в июне 2015 года городе открывают полноценный тренажерный зал. Я, само собой, туда несусь и там остаюсь. Занималась два раза в неделю, без тренера: сама искала упражнения в интернете. Затем и муж начал ходить со мной. Это был практически выход в свет: ребенок у бабушки, мы вдвоем едем в зал — праздник просто!



Фото: из личного архива героини

Так и жили до сентября, а в сентябре в одном из помещений тренажерного зала открыли фитнес-студию. Директор искала инструкторов, не хватало одного. Подружка посоветовала посмотреть меня. Поговорили, я сомневалась очень. Одно дело — самой заниматься, другое — вести группу. Сошлись на том, что мне устроит миниэкзамен: я подготовила занятие, чтобы было понятно, что и как буду давать клиентам. Если понравится, работаю месяц, а там решаем. Через месяц все остались довольны: и я, и директор, и мои клиенты.

Тренировки я вела три раза в неделю по два занятия подряд: силовая и интервальная тренировки. Затем добавила раз в неделю табату. «Как же возможно столько времени отдавать фитнесу с маленьким ребенком?» — спросите вы. Мне повезло: когда посидеть с сыном не получалось у мужа или родителей, выручал мой младший брат — он был свободен, соглашался без проблем. А это, на минуточку, около трех часов моего отсутствия! И я была спокойна: он справлялся отлично.

В январе 2017 года оставила тренировки два раза в неделю: все усложнилось выходом на работу. Так я продержалась еще два месяца и в начале марта полностью ушла из фитнеса. Мне было очень тяжело оставлять свою группу, но семья на первом месте: раз уж я не справляюсь со всем морально и физически, нужно выбирать семью.



Фото: из личного архива героини

В октябре 2018 года появился на свет второй сын. Видимо, из-за спортивной подготовки отходила от операции я намного быстрее. И уже через четыре месяца делала упражнения на пресс! Но все-таки спорта не хватало в моей жизни: я жалела себя. Искала оправдания, что тяжело, теперь детей двое, забот больше и все в таком духе.

Были попытки посещения тренажерного зала, тренировки на стадионе около дома.

В ноябре инструктор, которая вела занятия на стадионе, открыла студию, я, конечно же, пару раз вырвалась к ним. Но время тренировок мне не подходило.

О, великий Инстаграм! В сторис этой фитнес-студии мои старые клиенты увидели меня в рядах занимающихся. И написали, что были бы рады снова заниматься со мной. Я ответила, что не планирую возвращаться к тренерству — но не смогла уснуть до трех ночи. Утром, получив поддержку от мужа, создала группу из старых клиентов и пары подруг — и все готовы были ходить ко мне на занятия. Не передать словами, как стучало мое сердце! Дело за малым: найти, где и как тренироваться. Я пошла в студию, которая опубликовала то самое видео, и предложила свою работу и своих клиентов. Обговорили условия, пожали друг другу руки. Время я взяла самое позднее: муж так возвращается домой, и именно по этой причине я не могла раньше посещать занятия сама.



Фото: из личного архива героини

И вот, я снова в деле! Веду групповые занятия: силовой класс два раза в неделю. К старым клиентам добавились новые, я счастлива. Это не работа, это именно хобби, которое помогает поддерживать в форме себя и помогать другим. Когда приходят сообщения от девочек, я расплываюсь в улыбке от того, что им нравится со мной заниматься. Я понимаю, что могу втянуться и захотеть заниматься тренерством серьезно — но пока это только мой личный кайф. И я с теплотой вспоминаю тот первый тренажерный зал и «дядю Гену»: благодаря нему у меня есть хобби для души.