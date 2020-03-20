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Лукашенко: одной ногой уже вступили в финансовый кризис

20.03.2020 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют, заявил президент Беларуси во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани".

«Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место», - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.

Главный вопрос, по словам Лукашенко, удастся ли Беларуси «обратно эту ногу вернуть и рядом поставить».

Глава государства отметил, что пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно,  у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера.

 
 
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Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют, заявил президент Беларуси во время посещения...
 
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