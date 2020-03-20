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Оксана Гайдук о хаус-мастерах: «Не хватает у нас профессиональных специалистов»
Источник материала: СТВ
Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
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Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира». Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического...
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