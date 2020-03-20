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Оксана Гайдук о хаус-мастерах: «Не хватает у нас профессиональных специалистов»

20.03.2020 13:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира»

Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения»

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Немножко критики внесу: идея очень хорошая, да – хаус-мастер, когда один специалист, и он профессионален во многих аспектах. Но на сегодняшний день, к сожалению, не хватает у нас профессиональных именно специалистов вот этих во многих сферах, именно в услугах жилищно-коммунальных. Плюс материально-техническая база, к сожалению, тоже желает иметь лучшее. И её мы должны развивать. Плюс заработная плата этих специалистов – тоже есть над чем работать. Поэтому с министерством жилищно-коммунального хозяйства мы вплотную в этом направлении прорабатывать.

Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
Если исходить из нагрузки на профессионала, то есть количество жилья, которое он может обслуживать, то, наверное, это всё равно путь. Но аналогия какая-то с семейным врачом, наверное. Он знает, где, что здесь и как.

Люди в материале: Оксана Гайдук, Вадим Китиков

 
 
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Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического...
 
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