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Банк ВТБ (Беларусь) подвел итоги рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa!
Источник материала: Myfin
Рекламная игра проводилась для клиентов-держателей карточек Visa и состояла из трех этапов. Между участниками разыгрывались современные гаджеты (смартфоны,ноутбуки) и денежные сертификаты в 21vek.by. Клиенты, выполнившие условия всех этапов, участвовали в розыгрыше главного приза – 10 000 рублей.
Обладателем главного приза рекламной игры стал держатель платежной карточки банка ВТБ (Беларусь) из Минска.
19 марта главный приз, призы третьего этапа, а также памятные сувениры от банка были торжественно вручены победителям заместителем председателя правления.
Всего в ходе игры было разыграно 9 призов. Победителями стали клиенты-держатели зарплатных, платежных, кредитных карточек банка из Гомеля, Добруша, Минска, Мозыря и Светлогорска.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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12 марта состоялся розыгрыш призов третьего этапа, а также главного приза рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa! , организованной банком ВТБ (Беларусь) совместно с...
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