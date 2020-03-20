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Банк ВТБ (Беларусь) подвел итоги рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa!

20.03.2020 14:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) подвел итоги рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!»

Рекламная игра проводилась для клиентов-держателей карточек Visa и состояла из трех этапов. Между участниками разыгрывались современные гаджеты (смартфоны,ноутбуки) и денежные сертификаты в 21vek.by. Клиенты, выполнившие условия всех этапов, участвовали в розыгрыше главного приза – 10 000 рублей.

Обладателем главного приза рекламной игры стал держатель платежной карточки банка ВТБ (Беларусь) из Минска.

19 марта главный приз, призы третьего этапа, а также памятные сувениры от банка были торжественно вручены победителям заместителем председателя правления.

Всего в ходе игры было разыграно 9 призов. Победителями стали клиенты-держатели зарплатных, платежных, кредитных карточек банка из Гомеля, Добруша, Минска, Мозыря и Светлогорска.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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12 марта состоялся розыгрыш призов третьего этапа, а также главного приза рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa! , организованной банком ВТБ (Беларусь) совместно с...
 
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