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«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Госстандарт заявил о создании нового интернет-ресурса – качество.бел. Насколько он будет полезен для потребителей?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
В каком случае стоит заглянуть на этот ресурс – когда что-то покупаешь или узнать информацию о продавце?
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«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов
О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Госстандарт заявил о создании нового интернет-ресурса – качество.бел. Насколько он будет полезен для...
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