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«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

20.03.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».

Госстандарт заявил о создании нового интернет-ресурса – качество.бел. Насколько он будет полезен для потребителей?

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
На сегодняшний день у нас, действительно, отсутствует какая-то единая база, где будут сформированы все актуальные отзывы о работе продавцов либо каких-то исполнителей. Насколько актуальная информация будет содержаться в данном ресурсе, покажет время, конечно. Думаю, ресурс будет полезен, и мы им тоже будем пользоваться. Оставляйте свои отзывы, и на основании мнения потребителя, которые обращаются в нашу организацию.

«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

В каком случае стоит заглянуть на этот ресурс – когда что-то покупаешь или узнать информацию о продавце?

Дарина Гулюта:
Сегодня я обратилась к этому ресурсу и посмотрела, что о всех организациях, которые там зарегистрированы, только положительные отзывы. То есть на сегодня негативных отзывов я не нашла. Нам интересна актуальная информация. Бывают моменты, когда отзывы будут и негативные. При выборе товара или услуги организации, к которой мы обращаемся, мы хотим видеть достоверную информацию. Если есть какие-то вопросы – в чем они заключаются? Чем были недовольны лица, ранее обращавшиеся?

Люди в материале: Дарина Гулюта, Илона Волынец

 
 
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Госстандарт заявил о создании нового интернет-ресурса – качество.бел. Насколько он будет полезен для...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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