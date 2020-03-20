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«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?

20.03.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О правах потребителей говорили в программе «Большой город»

«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?

На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Как только у нас имеется решение суда либо постановление суда, где зафиксировано нарушение прав потребителя, эту организацию мы автоматически вносим в наш «черный список». Чтобы потребители видели, что по данной компании уже были вопросы. Что, действительно, имеются факты нарушения закона о защите прав потребителей.

Люди в материале: Дарина Гулюта, Илона Волынец

 
 
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город».  На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.
 
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