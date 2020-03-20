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«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город». На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.
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